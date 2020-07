BTS pone en alerta a ARMY con el anuncio de su nuevo sencillo

View this post on Instagram

HE FREAKING POSTED YALL HAVE NO IDEA HOE MUCH I MISSED MY BABY 💔 – ☞ follow @gratefuljimin for more ♥ leave a like ? 彡 backup: @chubbypjms – tags ⇀ #bts #bangtanboys #bangtansonyeondan #bangtan #방탄소년단 #rm #kimnamjoon #jin #kimseokjin #suga #minyoongi #jhope #junghoseok #jimin #parkjimin #v #taehyung #kimtaehyung #jungkook #jeonjungkook #kpop #btsmemes #7 #vmin #jikook #vkook #btsedits ↼