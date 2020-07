Elán pasa de la música a ser una influencer divertida y sin filtros

Elán ha sido tendencia en varias ocasiones, sobre todo en Twitter por su peculiar manera de hablar sobre ciertos temas y algunas figuras del espectáculo como Niurka y Bárbara de Regil.

La cantante jalisciense pasa de la música a ser una influencer que cada día suma a más seguidores, que acapara las miradas y risas en las redes sociales.

Durante toda la cuarentena ha compartido momentos especiales, sobre todo opiniones sobre un tema concreto que ejercen una gran influencia sobre muchas personas que la conocen.

"Cuando mi hermano me dijo 'oye puñetas, quiero una sudadera que diga: ¡Hola! ¿Como están? ¿Bien? Qué bueno', le dije: 'No mames qué oso wey. Y luego dije, bueno va, no se diga más!” Y No mamen, ahora si ya soy influencer alv. Eso sta cabrón, ya le gané a la vida ahora si. Buen día, sale bye", fue la reflexión de Elán

Elán, es una cantante y compositora, la cual tuvo un éxito notable con álbumes como Street child y London Express. De 2003 a 2012 ha lanzado ochos álbumes.

Ahora hace música bajo el pseudónimo de Shy Porter.

La cantautora abrió el mercado con su estilo musical, sobre todo al cantar en inglés y hacer una carrera independiente. Sus sencillos mas exitosos: Midnight, Hideaway, This Fools Life y Shine.

Durante este 2020, Elán ha demostrado su creatividad para mantener sus lazos con seguidores y ya es llamada la Tía Elán, por sus seguidores en Twitter e Instagram.

"Estaba tomando café con pan mientras veía a Elán y les juro que llegó un momento en donde sentía que compartía mesa con ella", "¿Hay algo que esta mujer no haga bien?", "Me voy a tatuar el video de @_elan_ comiendo helado Lucky Charms mientras nos cuenta sus pensamientos", fueron algunos comentarios de la gente,

Con un humor ácido, sin censura, directo y a la vez llena reflexiones, Elán se ha vuelto una compañía cercana.

"Ni empiecen con el 'te hace falta solecito'. Si quieren ver bronceados a dos semanas de octubre háblenle a Roberto Palazuelos o a @richkorkowski ? Quiéranme así como soy, blanca desabrida, con cara de pocos amigos y sin frase motivadora para esta foto. Los amo sale bye".

Abre canal de YouTube

Ante el buen sabor de boca que deja en su Twitter e Instagram, la cantante decidió abrir su propio canal que en un par de días alcanzó los 100 mil seguidores.

El primer episodio de Deliciosolandia, Elan aparió comieno un helado de Lucky Charms, algo que ella define “más como un poema, que como un helado”.

"Abrí un canal de YouTube para poder contarles cosas que estoy pensando mientras como cosas deliciosas. En este video estoy comiendo el famoso helado Lucky Charms y hablé de cosas como envejecer sin querer, canciones de los ocenta Justin Bieber, la pandemia y comer sin tener que recoger juguetes que avienta mi hijo".

Bajo los reflectores

La cantante y compositora mexicana de rock alternativo, Elán se ha convertido en tendencia, debido a su humorística y sarcástica reacción a video Bárbara de Regil o Niurka, entre otros.

"Tantas semanas de servicio al cliente me ha enseñado que puedes ser la única amiga de todos los grupos de WhatsApp a la que ya no le sorprende absolutamente NADA" y "Me urge que este sueño un día se haga realidad. Tragos coquetos con Niurka y terminar en la cárcel", son parte de algunos comentarios de Elán en redes.

Esto es muy cierto 🤣 https://t.co/HKcQyljpsk — Elán (@_elan_) July 23, 2020

¿Ahora quieren “cancelar” a Molotov? No pinches mamen bola de pendejos. 🤣🤣🤣🤣 — Elán (@_elan_) July 24, 2020

¿Ya se suscribieron al nuevo canal de @_elan_? Es de esas cosas que no sabes que necesitabas pero que agradeces porque aparecen en tu vida! Valió la pena despertarse temprano! pic.twitter.com/OnZwFopb5N — Gema Manzo (@GemaManzo5) July 23, 2020

