Jennifer Lopez entrena con unos leggings de estampado de pavo real junto a su novio Alex Rodríguez en los Hamptons

Jennifer Lopez no para en su deseo de verse siempre esplendorosa y de mantener el cuerpo que cualquier jovencita podría envidiar a sus 51 años.

En sus divertidas vacaciones de verano en los Hamptons, desde Nueva York, la diva del Bronx toma su tiempo para compartir en familia, pero siempre deja sus horas para continuar con su estricto plan de entrenamiento en el que su prometido la acompaña en cada rutina.

Foto/Pinterest

Desde su cuenta Instagram, el ex grandes ligas, Alex Rodríguez compartió con sus millones de fans un video desde el patio de su casa, en un engramado muy verde en el que mostró cómo es parte de las rutinas de la reina del pop para mantener su cuerpo siempre tonificado.

Foto/@arod

Es sabido el grado de tonificación muscular que ha logrado Jennifer Lopez a lo largo de estos últimos años, logrando presumir de un físico espectacular en el que su abdomen y piernas toman absoluto protagonismo de su esbelto cuerpo.

La exuberante cantante disfrutó de su acostumbrada rutina de ejercicios luciendo su outfit preferido: los leggings que realzan su figura, confeccionados con una tela autosostenible. Un estampado original de alas de pavo real en verde intenso hizo de su look el preferido de sus fans.

Foto/@aeod

El ceñido pantalón de lycra lo combinó con un top verde fosforescente de manga larga, con unos tenis blancos, perfectos para su dura rutina de ejercicios, en la que se vio como alzaba las pesas atadas a sus tobillos.

Foto/@arod

Alex Rodríguez y Jennifer Lopez presumen de sus cuerpos

Un domingo de relax y sudor vivió Alex Rodríguez y Jennifer Lopez tras cumplir una jornada agotadora de entrenamiento. Primero pedalearon kilómetros de carretera en los alrededores de la localidad de los Hamptons a bordo de bicicletas.

Foto/Instagram

El ex jugador de los Yankees de New York se vio también realizando sus ejercicios en unos pants y camiseta negra que dejó ver su gran musculatura, que continúa cuidando pese a que ya no está en el terreno de juego.

Foto/@arod

Mientras la familia comparte un sábado de playa, en otra foto que Rodríguez compartió con sus seguidores, el jugador se preparaba este domingo para continuar su jornada como comentarista de ESPN, tras iniciar una nueva temporada de béisbol estadounidense.

