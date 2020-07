The Boys: Aquí más detalles sangrientos de la segunda temporada y la confirmación de la tercera parte

Los irreverentes y extraños Superhéroes de la serie The Boys están más que impacientes por estrenar lo que será la segunda temporada por Amazon Prime. Pero, antes de que se acerque el 4 de septiembre, fecha del tan esperado regreso, sus realizadores y hasta los mismo actores se han encargado de seguir develando todos los secretos que envuelven esta nueva etapa en la que la sangre es la protagonista.

Por eso, aquí te mostramos las imágenes más recientes, así como la confirmación de una tercera entrega que pronto se grabará.

Amazon no escatimó en organizar el 23 de julio el [email protected] 2020 en el que participaron los productores Seth Rogen y Evan Goldberg, asi cómo el showrunner Eric Kripke. Pero ellos no estuvieron solos, también los acompañó el elenco de esta polémica y ahora muy sangrienta serie para develar más detalles de este historia.

Dos muy espeluznantes videos sirvieron de ejemplo para mostrarle a la audiencia el por qué deben estar preparados para la acción. Y es que en esta oportunidad estos personajes deberán enfrentar batallas inesperadas incluso con ballenas.

And you thought the dolphin was bad… Season 2 is fucking diabolical! pic.twitter.com/odAyY23pSC

El tweet que alborotó las redes sociales está acompañado de adrenalina y de un mensaje un tanto directo, pero que simboliza la realidad de lo impactante que será es nueva entrega: "¡La temporada 2 es jodidamente diabólica!". Y para más alegría a la fanaticada de esta serie, se reveló que The Boys 2 contará con un podcast llamado Prime Rewind: The Boys, conducido por Aisha Tyler.

Este encuentro virtual contó con muchas buenas noticias, pues además de forma oficial se conoció que tanto Rogen y Goldberg están dispuestos a darle continuidad a esta historia llena de acción, pero las grabaciones se iniciarán apenas mejore o disminuya el problema mundial que se está atravesando con el Covid-19.

It's official! The Boys will be coming back for a third season. Cheers to another round of taking fucking Supes down 👊 https://t.co/26TUrGYVzF

— The Boys (@TheBoysTV) July 23, 2020