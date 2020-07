José Joel revela cuánto ganaba José José y exige a Sarita el testamento

La polémica entre los hijos del fallecido José José continúa a casi un año de su muerte. En esta ocasión fue José Joel, quien habló sobre la millonaria herencia que habría dejado "El príncipe de la canción" y le exigió a Sarita que revele dónde está el testamento.

El también cantante José Joel mencionó que realmente no sabe si existe un testamento, pues enfatizó que su hermana menor, Sara Sosa no le contesta las llamadas, así lo dijo en una entrevista para la revista TVyNovelas. Pero eso no fue todo, ya que afirmó que seguirá investigando qué pasó con su padre antes de morir.

"Y esta gente (Sarita) está escondida, no ha dado la cara, no responde los llamados, no responde nada, así que esperamos que los juzgados reabran y podamos continuar los procedimientos legales para que sea la autoridad competente quien nos diga dónde estamos parados", mencionó José Joel a la revista de espectáculos.

El hijo mayor del intérprete de "El triste" confesó que en sus últimos años, su padre no estaba bien económicamente pero aún quedan sus regalías.

"A los intérpretes les dan muy poco pero siendo José José hablamos de unos 15 mil o 20 mil dolaritos mensuales que a esta gente les resuelve muy bien la vida, pero considero que debería ser repartido entre los tres hermanos, como correspondería en justicia", afirmó José Joel.

Asimismo indicó que si su padre le dejó todo a Sarita, él lo respetaría pero que desea saber la verdad. "Sus hijos merecemos saber la verdad, ese derecho no nos lo pueden quitar", aseveró.

José Joel realizará un concierto en línea llamado Port ti soy. Tour 2020 el próximo 1 de agosto para honrar la memoria de su padre, José José.

