“Vi la luz del túnel”: Mario Cimarro habla sobre el accidente que sufrió en el set de "Pasión de Gavilanes"

Aunque han pasado 17 años desde que Pasión de Gavilanes se estrenó en la pantalla chica por primera vez, la exitosa telenovela colombiana sigue consagrada como una de las producciones televisivas más importantes de todos los tiempos.

La historia de los apuestos hermanos Reyes Guerrero, que encuentran el amor en la hacienda de la familia Elizondo mientras buscaban vengar la muerte de su hermana ‘Libia’, conquistó televidentes en varios países de Latinoamérica que aún albergan en sus corazones a los entrañables personajes.

No obstante, no solo hubo drama en la trama, también se vivieron episodios tan impactantes detrás de escenas. A medida que pasan los años, son más y más los secretos y anécdotas que los miembros del elenco han ido develando de su experiencia en este proyecto.

Uno de los últimos en hablar al respecto fue el galán Mario Cimarro, quien recientemente reveló que durante las grabaciones sufrió varios accidentes pero hubo uno en específico que incluso lo hizo perder el conocimiento y hasta "vio la luz".

El grave accidente que sufrió el actor de ‘Juan Reyes’ en Pasión de Gavilanes

En días recientes, los actores principales del reparto de Pasión de Gavilanes sostuvieron un reencuentro a través de las redes sociales de Caracol Televisión para celebrar el reestreno de la producción en la televisión colombiana el pasado 6 de julio.

Durante la plática, el guapo intérprete de ‘Juan Reyes’ se abrió sobre el terrible infortunio que vivió al principio del rodaje de la telenovela mientras grababa una escena sobre un caballo.

Cimarro contó durante la transmisión que cada actor debe tener un animal fijo para toda la filmación con el fin de que este se acostumbre al histrión y así no ocurran accidentes, pero él no tenía un equino asignado en ese momento y el que estaba cabalgando no estaba cómodo.

“Un día estábamos grabando en El Pórtico y hubo un time out para ir a tomar un refrigerio y cuando yo regreso, sentí al caballo incómodo y de repente da un flip back y me aterriza en el pecho, perdí el conocimiento, me fracturó tres costillas y grabamos las escenas y me llevaron al hospital”, recordó.

El cubano de 49 años además habló al respecto durante una participación al programa Día a Día, donde dio más detalles sobre cómo vivió este aterrador evento y lo que tuvo que atravesar posteriormente.

“Fue un sustote porque perdí el conocimiento algunos segundos y este cliché de que uno ve la luz del túnel, yo vi la luz del túnel y cuando abrí los ojos no podía respirar. Me sentía como un pez fuera del agua. Fue tenso el momento”, precisó.

Afortunadamente, reiteró: “Recuperé el sentido, me ayudaron a subir al caballo y terminamos la escena. La cara que yo tengo cuando estoy haciendo todo eso es una cara de sentimiento, de concentración pero también de dolor. Terminamos, cortamos y me llevaron al hospital”.

Destacó que al examinarlo, los profesionales determinaron que debían enyesar la zona afectada pero porque apenas estaban comenzando las grabaciones, hacerlo no era una muy buena opción, por lo que buscaron alternativas.

“Ahí el médico me recomendó que me tenía que enyesar el torso, pero imposible, estábamos empezando la novela, entonces me remitieron a un súper especialista que me hizo un corsé especial para que yo usara debajo del vestuario y así tuve tres meses hasta que me recuperé”, develó al show.

Por otro lado, durante su charla con sus compañeros por las redes de Caracol, el eterno ‘Juan’ agregó que después del desafortunado suceso sí le asignaron un caballo y reconoció que sufrió otros percances.

“Después de que pasó eso, me asignaron mi caballo y no tuvimos más problemas, pero pasaron muchas cosas, muchos accidentes. Yo, sobre todo, creo que fui el que más de accidentó”, admitió en el live.

