Nicola hace su propio juego en Guerreros

Las Cobras ganaron la sexta semana en el reality show Guerreros 2020, pero no fue fácil vencer a los Leones,pues a lo largo de la semana el marcador estuvo muy parejo y ninguno de los dos equipos tuvo una clara ventaja sobre el otro.

Nicola Porcella es uno de los integrantes de Cobras, quien ha participado por siete años en el reality en su país natal Perú, pero ha recibido muchas críticas por su supuesto aumento de peso, temperamento y romances que lo han puesto en medio de la polémica.

“Guerreros es un formato peruano, yo he estado siete años en Guerreros en Perú, donde he sido el capitán de las Cobras por siete años. No ha sido fácil, porque venía de casi un año y medio sin este ritmo de competencia, es complicado hacer un programa en vivo, que tiene 8 juegos diarios, es un ritmo bien fuerte”, dijo Nicola.

El modelo peruano, quien recientemente se hizo un tatuaje de la Virgen de Guadalupe y ha externado su intención de ingresar a Acapulco Shore, habló sobre las emociones a flor de piel que se viven en el reality show.

“Siempre he dicho que este reality es como un partido de futbol, bien intenso donde se está jugando el clásico: Cobras contra Leones. Fuera de eso siempre hay una buena amistad entre todos, con la única diferencia que la gente no te conoce por un personaje, sino por tu nombre y tus acciones de la vida real”.

Agregó, “pasan muchas cosas dentro del programa, incluso uno se puede empezar a enamorar. No me llevo mal con nadie, al contrario me llevo súper bien con todos. En cada programa hay una presión extra, pero mis aliados son mis Cobras”.

Nicola reveló que a su equipo le falta unión: “Las Cobras -poco a poco- se están uniendo más, individualmente son una máquina, pero creo que si falta una unión de grupo, porque los Leones tienen un capitán con muchos años de experiencia, sabe liderar gente, pero nosotros somos mejores”.

Pasión y superación

Nicola reveló que este tipo de realities show están basados en la energía y pasión.

“Se trata de uno superarse en la vida y los obstáculos, que son las pruebas; de repente no la pasas, pero sigues practicando. Hay muchas enseñanzas para los niños, muchas maneras de demostrarle que se puede hacer un programa divertido haciendo deporte, con atletas de alto rendimiento; al fina se busca hacer un programa bonito para todos, con diversión sana, adrenalina y muchas emociones que provocan críticas”.





¿Cuándo y dónde ver Guerreros?

Se transmite del lunes a jueves a las 20:30 de la noche por Canal 5.

