Pedro Almodóvar termina el rodaje de 'La voz humana' con Tilda Swinton

El cineasta español Pedro Almodóvar terminó el rodaje del cortometraje La voz humana de Jean Cocteau, que corresponde a una adaptación en inglés protagonizada por la actriz Tilda Swinton. Por medio de su cuenta de Twitter, el también cineasta y productor Agustín Almodóvar anunció el fin de la filmación.

"Terminamos felizmente el rodaje de #lavozhumana , #TheHumanVoice . Pedro y Tilda , de la mano , nos han regalado una experiencia maravillosa a todo el equipo. Mr Covid wasn’t here.Thank you for not passing by" (el señor Covid no estuvo aquí. Gracias por no pasar), escribió el cineasta y publicó una fotografía de Pedro Almodóvar junto a Tilda Swinton.

Mr Covid wasn’t here.Thank you for not passing by. pic.twitter.com/rvqAby2Q4H — Agustín Almodóvar oficial (@AgustinAlmo) July 27, 2020

Cabe destacar que el pasado 16 de julio, Pedro Almodóvar dio el anuncio del inicio de la filmación del cortometraje con todas las medidas pertinentes debido a la pandemia de coronavirus. Por lo que en el primer día de rodaje se pudo ver al cineasta y a la actriz con cubrebocas y careta de plástico respectivamente.

Pedro Almodóvar,Tilda Swinton, El Deseo , #LaVozHumana . Primer día de rodaje. pic.twitter.com/84ZQVmW9d5 — Agustín Almodóvar oficial (@AgustinAlmo) July 16, 2020

El proyecto tenía fecha de inicio en abril pero debido a la pandemia del Covid-19 tuvo que posponerse. Este es el primer proyecto en inglés del director español con una actriz como Swinton.









