The Witcher tendrá precuela y esto es todo lo que sabemos

Netflix anunció The Witcher: Blood Origin, una serie limitada del universo de The Witcher, que llevará por nombre Blood Origin y constará de seis partes.

¿De qué trata?

Ambientado en un mundo élfico 1200 años antes de el mundo de The Witcher, Blood Origin contará una historia perdida en el tiempo: el origen del primer Witcher y los eventos que conducen a la crucial "conjunción de las esferas", cuando los mundos de monstruos, hombres y elfos se fusionaron para convertirse en uno.

Filmación

The Witcher: Blood Origin se filmará en el Reino Unido.

Realizadores

Declan de Barra será productor ejecutivo y Showrunner y Lauren Schmidt Hissrich será productora ejecutiva. Andrzej Sapkowski servirá como consultor creativo en la serie. Jason Brown y Sean Daniel de Hivemind, y Tomek Baginski y Jarek Sawko de Platige Films serán productores ejecutivos.

Ante este anunció, Declan De Barra declaró, “como fanático de la fantasía de toda la vida, estoy más que emocionado de contar la historia The Witcher: Blood Origin. Una pregunta se me quedó en la mente desde la primera vez que leí los libros de The Witcher: ¿Cómo era realmente el mundo élfico antes de la llegada cataclísmica de los humanos?.Siempre me ha fascinado el auge y la caída de las civilizaciones, cómo la ciencia, el descubrimiento y la cultura florecen justo antes de esa caída. Cómo vastas extensiones de conocimiento se pierden para siempre en tan poco tiempo, a menudo agravado por la colonización y una reescritura de la historia. Dejando solo fragmentos de la verdadera historia de una civilización. The Witcher: Blood Origin contará la historia de la civilización élfica antes de su caída, y lo más importante, revelará la historia olvidada del primer Witcher.”

Por su parte Lauren Schmidt Hissrich dijo: “Estoy muy emocionada de colaborar con Declan y el equipo de Netflix en The Witcher: Blood Origin. Es un desafío emocionante explorar y expandir el universo de The Witcher creado por Andrzej Sapkowski, y no podemos esperar para presentarle a los fanáticos nuevos personajes y una historia original que enriquecerá aún más nuestro mundo mágico y mítico.”

Mientras Andrej espera que esta nueva entrega atraiga más televidentes, “es emocionante que el mundo de Witcher – como fue planeado desde el principio – se está expandiendo. Espero que atraiga a más fanáticos al mundo de mis libros.”

