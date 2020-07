Aseguran que romance de Christian Estrada y Ferka fue planeado por Magda Rodríguez

Pati Chapoy, titular del programa de espectáculos Ventaneando, aseguró que Magda Rodríguez planeó el escandaloso y fugaz romance entre los participantes de Guerreros 2020, Christian Estada y Ferka.

Durante la emisión del lunes de la producción de TV Azteca, los presentadores hablaron de cómo Ferka anunció a través de redes sociales el término de su noviazgo con Christian Estrada, quien también mantuvo una relación con Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán.

Y es que la integrante del reality show de Televisa decidió terminar el noviazgo luego de que se filtrara un audio donde Estrada señalaba que su relación era parte de lo que debía hacer para forjar una carrera como actor en México.

“Yo estoy solo en México, me siento solo. Mi mánager sabe cómo se maneja todo. Voy a hacer vida en México y voy a hacerle de actor, entonces tengo que hacer lo que él diga. No estoy enamorado de Ferka, estoy enamorado de Ally, para mi, Ally lo es todo; esto es algo que nos conviene a los dos”, dijo Estrada en el audio filtrado.

Por tanto, Ferka compartió un video a Instagram en el que comentó: “Yo me enteré como todos ustedes de esto, y cuando una persona te hace chin…, lo mejor es alejarse. Quiero que quedé claro que no estoy coludida ni soy parte de un plan estratégico de absolutamente de nadie. Yo soy una mujer que le gusta que hablen de mi por mi trabajo, por lo que soy, por lo que demuestro y por muchas cosas, y no me gusta que hablen de mí por con quién ando”, mencionó.

Los conductores de Ventaneando recordaron que Ferka se veía muy ilusionada apenas hace unos días con la relación, a pesar de que varias personas le advirtieron sobre Estrada.

Por lo que Chapoy fue más allá y aseguró: “Yo sí creo que fue planeado por Magda Rodríguez. Produce el programa de tv donde están los dos, por supuesto, Magda es maga en ese aspecto”.

Daniel Bisogno recordó que la atención a Estrada inició por su problemática relación con Frida Sofía y porque ella lo señaló cómo el culpable de su separación con Alejandra Guzmán, pues ha insistido en que su madre y su ex tuvieron relaciones íntimas.

Además del testimonio de Frida Sofía, quien lo describió como un “cobarde” y “vividor”, otras ex parejas de Estrada también han revelado algunos secretos del participante.

Ally Dillon dijo a Ventaneando que Estrada tenía un romance con ella cuando empezó a salir con Ferka y comentó que su relación con Christian duró seis meses y pudo darse cuenta de que el joven “tiene problemas en la cabeza”.

“Lo corté por mentiroso, oportunista, aprovechado, falso”, reveló la joven.

