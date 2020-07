Kendall Jenner sabe cómo lucir unos leggings negros de infarto y top sin sostén para mostrar su increíble figura

Kendall Jenner es una de las modelos más reconocidas que suele lucir outfits deportivos en muchas de sus apariciones, por ser lo más casual a la hora de salir por las calles de Los Ángeles.

La hermana de Kim Kardashian sabe cómo sacarle provecho a los leggings para explotar su belleza y resaltar su abdomen plano.

Los leggings se han convertido en una de las prendas favoritas para las celebridades y no solo lo utilizan para ir al gimnasio, ya estos pantalones deportivos son el look perfecto de la temporada.

Y kendall Jenner lo sabe al presumir su esbelto cuerpo en un conjunto total black en el que el leggings define su diminuta figura. El crop top de mangas largas completó su look para una mañana de sol al que le sumó una gorra y gafas modelo de aviador.

La integrante del reality show ‘Keeping up with the Kardashian’ optó por no llevar nada de maquillaje, muy al natural, el top como suele llevarlo, de forma ligera y dejando su busto sin brasier para presumir su silueta a plenitud.

Hailey Bieber y Gigi Hadid también también han hecho de los leggings su outfit mas chic, llevándolos para cumplir con sus ajetreadas agendas de la mañana, así no hayan asistido al gym.

Una figura que enamora tiene Kendall Jenner

Aunque su figura es la que menos curvas posee del clan Kardashians, Kendall Jenner debe mantener una figura delgada y tonificada para seguir siendo una top model cotizada.

Sin embargo, sus largas y tonificadas piernas junto a su increíble abdomen plano enamora a sus fans que desde su cuenta Instagram alaban sus atributos físicos y su belleza.

Pero la vestimenta que más está utilizando la socialité en los últimos tiempos son los leggings y ese estilo lo hace tendencia para convertirlo en un look de street style, al que le agrega accesorios para realzarlo.

