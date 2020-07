Novia de Adrián Uribe luce radiante mientras presume su pancita de embarazo y su rostro sin maquillaje

View this post on Instagram

Desde que sé que estás dentro de mí, sé que serás el destinatario de mi cariño más sincero y amor incondicional. Todavía no has nacido y eres mi mejor razón para vivir 🤰🏼 ! Gracias @adrianuribe por hacerme la mujer más feliz, nuestra princesa y yo somos afortunadas en tenerte en nuestras vidas ! Te amamos ❤️💝 #26semanas #babyonboard