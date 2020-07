Razones de sobra para no perderse la precuela de The Witcher en streaming

The Witcher: blood Origin es el nombre que recibe la precuela de la tan esperada serie de Netflix The Witcher. Ésta contará con 6 episodios en formato de miniserie y en ella se develará el origen de los brujos. Un secreto nunca antes contado en esta historia creada por Lauren S. Hissrich y que muestra todo un mundo repleto de ficción, misterios y desenlaces inesperados. Razón por la que antes de su estreno, te mostremos detalles de lo que se verá en esta entrega especial para solo conocedores de esta trama.

Ante esta interrogante, nuevamente es su showrunner la encargada de develar importantes detalles que te harán quedarte pegado (a) a la pantalla de la plataforma streaming. Y es que esta entrega llegará para aclarar dudas sobre The Witcher y el por qué de muchos de sus personajes.

La información, llena de emoción, que se evidenció tras cada palabra, la dio a conocer Lauren a través de sus redes sociales, dejando así claro que todo un Universo se esconde tras esta serie de Netflix que ha generado muchas expectativas, pues las grabaciones de la segunda temporada se vieron aplazadas debido a la pandemia generada tras el Covid-19. Esto trae consigo muchas ansias por volver a tener en pantalla a cada personaje que se ha ganado la aceptación del público.

This has been the toughest secret to keep! I've always wanted to dive deeper into the myth and lore of the Continent, and now fans will have a chance to explore it with @declandebarra in a prequel series, THE WITCHER: BLOOD ORIGIN. Elves, and enemies, and the end, oh my… https://t.co/SGzrf4WbxZ

