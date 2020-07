Rebel Wilson presume su nueva figura luciendo un bikini verde

Rebel Wilson causó furor en redes sociales al presumir su adelgazada figura como nunca antes desde que inició su “año de la salud”. La estrella lució un coqueto bikini color verde neón con el que demostró que está contenta con los cambios en su cuerpo y no teme exhibir su nueva silueta.

Rebel Wilson presume su adelgazada figura en leggings celestes después de escalar La actriz tiene como meta perder 75 kilos este año.

A través de las historias en Instagram, la actriz de 40 años publicó este martes 28 de julio una selfie que tomó frente al espejo de su baño donde muestra parte de su torso ataviado en el estiloso bañador de dos piezas con el que evidencia su presunta pérdida de 18 kilos.

Aunque la australiana solo deja ver la mitad de su cuerpo, se puede apreciar la transformación física que ha logrado desde que arrancó con los cambios en su estilo de vida. Asimismo, en la postal se la ve lucir su melena mojada peinada hacia atrás y un par de gafas de sol.

“Mermaiding”, es la única palabra que escribió junto a un emoji de sirena sobre la instantánea aparentemente captada después de bañarse en la piscina.

Instagram: @rebelwilson

Esta no es la primera vez que Rebel modela en traje de baño para dar una lección de amor propio. Hace un par de días, la artista subió un post en la red social donde luce sensacional vistiendo el mismo bañador verde brillante mientras se relaja sumergida dentro de una bañera de hidromasaje al aire libre.

En esta fotografía, además porta una gorra del equipo de fútbol americano Dallas Cowboys y lentes oscuros estilo cat-eye mientras fija su rostro hacia la cámara y alardea su pronunciado escote. Al parecer, la foto compartida hoy sería tomada el mismo día.

Fans de Rebel Wilson reaccionan a su derroche de belleza en bikini

Desde su publicación, la primera imagen de Rebel Wilson en bikini no ha dejado de registrar decenas de reacciones por parte de usuarios en la red social, amigos y colegas en el mundo del espectáculo que alabaron su incuestionable belleza y aplaudieron el evidente fruto de su esfuerzo.

“MÍRATE”, “Dulce madre maría”, “¿Espío un traje de baño de dos piezas, sí? ¡Trabaja, Rebs, trabaja!”, “Y con el sombrero de los Dallas Cowboys. Estoy enamorado de esta mujer”, “¡Guau! ¡El verde te queda bien!”, “Por favor, diga cómo pierdes tanto peso” y “Te ves más delgada. Pero como fan, nunca importaría”, fueron algunos comentarios al cuadro.

De igual forma, hubo usuarios que incluso compararon su imagen en la bañera con la del personaje de Reese Witherspoon en Legalmente rubia cuando hace su video ensayo para ingresar a Harvard.

“¿Es este tu video ensayo de Harvard? #legallyblonde”, le preguntó un fan y, sorpresivamente, la estrella contestó citando parte de una canción del musical basado en la película.

“Harvard what you want is right in front of you”, contestó junto a emojis de notas musicales.

