Ponen en venta la mansión donde vivían Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann antes de separarse

Una de las noticias que sorprendió al público en los últimos meses fue la separación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann. Los actores, después de varios años juntos y una hija, la preciosa Kailani, decidieron separarse citando diferencias irreconciliables.

La casa, ubicada en California, está valorada en más de dos millones de dólares, así lo informó el portal de Tv Notas, quienes tomaron la noticia del programa Chisme No Like. En la propiedad, apenas comprada en diciembre de 2019, esperaban vivir como familia pero las cosas no salieron como lo planearon.

Los rumores de una separación comenzaron en marzo de este año, poco después la noticia fue confirmada por la pareja, quienes aseguraron todo sucedió de mutuo acuerdo y se mantendrían siendo amigos por el bien de Kailani, quien ha disfrutado bastante tiempo con sus dos padres en las pasadas semanas.

El día del niño, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann volvieron a reunirse para celebrar a su hija. Pasaron un día jugando con ella, haciéndola reír y demostrándole que todo estará bien, a pesar del divorcio, el cual ya fue llevado a una corte de Los Angeles, lugar donde se casaron.

¿Podrían reconciliarse? Mauricio Ochmann revela si hay posibilidad de regresar con Aislinn Derbez El actor aseguró recientemente que estaba "feliz" tras su ruptura con la actriz.

En la actualidad, ambos actores están enfocados en próximos proyectos y también finiquitando en privado la custodia de su hija.

Te recomendamos en video