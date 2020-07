Mau y Ricky comparten retrato de sus inicios en la música y sorprenden con su rotundo cambio

El dúo pop urbano Mau y Ricky dejó boquiabiertos a sus seguidores en redes sociales al compartir este lunes 27 de julio un retrato cuando apenas iniciaban su carrera musical en el que ambos lucen un aspecto y estilo totalmente diferente al que ostentan en la actualidad.

A través de su cuenta conjunta en Instagram, los guapos hijos del cantante Ricardo Montaner publicaron una de las fotos que se tomaron para el lanzamiento de su proyecto musical en su natal Venezuela, alrededor de diez años atrás, donde aparecen con juveniles rostros lampiños y largas cabelleras.

Aunque sin duda ambos conquistaron muchos corazones con ese look cuando se presentaron como el dúo MR en 2011, los reconocidos hermanos y cantautores no pudieron dejar de bromear con su pasada imagen expresando que ahora entienden por qué el público “no los escuchaba” en aquella época.

“Entiendo perfectamente por qué la gente no escuchaba nuestra música cuando nos veíamos así”, acotaron con un par de emojis de risa en la leyenda de la foto donde Mau, de entonces 17 años, luce una melena oscura de rulos; mientras Ricky, quien ese momento tenía 20, lleva un pelo hasta los hombros en un tono castaño claro.

Fans de Mau y Ricky reaccionan a la foto de su pasado

La postal del baúl de los recuerdos de inmediato desató una ola de reacciones por parte de los fanáticos del dúo venezolano, colegas del mundo del espectáculo y amigos que manifestaron con miles de chistes y comentarios su conmoción por el radical cambio que las estrellas tuvieron.

“Gracias por entender”, les escribió J Balvin al pie de la fotografía que superó los 200 mil ‘likes’. Por otro lado, Jesse Huerta manifestó: “Las hermanas más bellas de la televisión”. Mientras, un tercer usuario destacó: “Por un momento pensé que era un filtro nuevo de esos que te cambian de género”.

Asimismo, la acotación de los venezolanos despertó a una avalancha de admiradores que los siguen desde su debut, quienes replicaron a su comentario destacando que sí eran escuchados y que se veían guapísimos antes y ahora.

“Perdóname pero discúlpame, yo los escucho desde esa época y eso me enorgullece full. Aunque pienses que no se veían guapos (porque a mi si me parecían guapos) lo más hermoso de esa época era su inocencia, su carisma y esas hermosas letras y melodías que componían”, señaló una usuaria que recibió más de 500 corazones por su respuesta.

Otro destacó: “Se equivocan, así mismo los conocí precisamente. De no haber sido por eso quizás no estuviéramos aquí y extraño esa etapa. Abrazos”. Y, un último internauta, enfatizó: “Pues entonces yo no hago parte de la gente, porque los escuchaba 24/7 cuando se veían así y los seguiré escuchando hasta que no tenga oídos. Bellos de mi corazón”.

Mau y Ricky Montaner llevan una vida sumergidos en la música y una casi una década construyendo una sólida carrera como cantantes y compositores de artistas como Ricky Martin, pero no fue sino hasta 2017 que su fama estalló gracias al lanzamiento de Mi mala, un tema que interpretaron con la colombiana Karol G.

