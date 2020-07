Pareja de Jorge ‘El Burro’ Van Rankin exhibe su "baby bump" de seis meses

Magda Bleizeffer, la pareja de Jorge El Burro Van Rankin, enterneció por completo en redes sociales al mostrar su hermoso “baby bump” a pocos días de comenzar a vivir la última etapa en la gestación de su hija Carlota.

Bleizeffer, quien tiene ya dos hijas y una relación de más de diez años con el querido conductor del programa Hoy, compartió hace unos días a través de su cuenta en Instagram una linda postal en la que su pancita de 25 semanas de embarazo es la gran protagonista.

En la imagen, donde no salió su rostro, se puede apreciar a la futura mamá por tercera vez retratarse frente al espejo luciendo un atuendo compuesto por un top negro sin tirantes y pareo beige estampado que dejó al descubierto su vientre evidentemente crecido.

"Mi regalo del 2020. CARLOTA 25 semanas", escribió en la descripción de la foto para celebrar el desarrollo de la hermanita de Lusiana y Roberta, a quien espera tener en brazos el próximo mes de noviembre.

Redes sociales se derriten con el “baby bump” de la pareja del Burro Van Rankin

Los seguidores de Magda y del Burro Van Rankin, amigos y colegas no tardaron en llenar la publicación en la red social con decenas de felicitaciones a la pareja por la llegada del nuevo integrante de la familia y alabanzas a la comerciante sonorense por su belleza durante esta etapa.

“¡Qué bonita Magda! Todo lo mejor para ustedes”, “Ya te quiero conocer, Carlota”, “Bendecido 2020 por la pequeña Carlota”, “Qué mega bendición, te ves hermosa”, “Qué rápido pasa el tiempo. Siento que fue ayer que nos enteramos que serias mami de nuevo” y “Disfruta mucho, hermosa. Luces preciosa y ya falta menos para conocer a Carlota”, fueron algunas reacciones a la instantánea que acumuló más de 200 mil ‘likes’.

Fue el pasado mes de junio que el actor de 56 años sorprendió al anunciar a través de las cámaras de Hoy que su pareja estaba en la dulce espera de su tercer retoño juntos. En ese momento, destacó que no estaba espantado para nada con la llegada de un tercer bebé a la familia.

“Voy a cumplir 57 años, no me espanté para nada, estoy muy contento. Te asustas al principio que te dicen. A mí me gustaría niño, lo que mande el patrón, mientras esté sano no importa de verdad y si es niña se va a llamar Carlota, si es niño se va a llamar Iker”, destacó. No obstante, días más tarde, develó que tendría nuevamente una hija.

Al igual que el nacimiento de Carlota, los fans del Burro Van Rankin esperan que pronto pueda casarse con la madre sus hijas, a quien le pidió matrimonio el pasado 14 de febrero mediante un mensaje de WhatsApp durante una emisión del matutino de Televisa.

