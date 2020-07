Roberto Palazuelos se enfrenta a Eduardo Videgaray y envía incómodo saludo sobre su hermano

Luego de que el presentador Eduardo Videgaray hiciera algunos comentarios sobre Roberto Palazuelos durante el programa ¡Qué importa!, el Diamante negro no se quedó callado y envió una felicitación a su compañero de medio.

Te puede interesar

Canal De mi rancho a tu cocina, de Doña Ángela, alcanza ¡tres millones de suscriptores! Recientemente Doña Ángela fue incluida en la lista de las 100 mujeres más poderosas de México que realiza la revista Forbes

A través de sus redes sociales, el empresario compartió un video del segmento de la emisión donde Videgaray se burla de él y le mandó saludos por una “futura orden de aprehensión” familiar.

“Dile a Videgaray que si quiere le mando un saludo felicitándolo por la próxima orden de aprehensión de su hermano”, se lee en Twitter.

Dile a videgarsy que si quiere le mando un saludo felicitándolo por la próxima orden de aprehensión de su hermano 💪💪 https://t.co/svSP2fAKTd — Roberto Palazuelos (@robpalazuelos) July 29, 2020

Aunque para algunos usuarios de redes la respuesta fue muy graciosa, otros la consideraron un ataque sin escrúpulos por tratarse de una situación familiar.

"Un Rey como tú no debe prestarle atención a estas cosas, además… la carilla estuvo suave y tu respondes metiéndote con la familia (y con suposiciones, nada comprobado) Eso no está chido. PS…TQM”, “Oye Rob me caes bien pero no tú mismo has presumido que durante años fuiste privilegiado de la corrupción en México? En el mismo supuesto la mitad de tus amigos y familia estarían en la cárcel”, “¡Ouch! Duro y a la cabeza de Eduardo Videgaray, mi Diamante Negro. Tratar de hacer reír (con chistes malos, por cierto) es su trabajo, pero estoy seguro de que cuando le hablan de su hermano Luis se le borra la sonrisa”, se puede leer en la red social.

Tómala 👊🏼👊🏼👊🏼

En el puro hocico 😁 Palazuelos no es de los rajones que se bajan del caballo al sentir el galope. ¿Verdad Lily, Mayer, y demás fauna hipócrita? https://t.co/qPQozgPxgN — Gansito Lopezobradorista 🇲🇽 (@Nitto2020) July 29, 2020

Jajajjaja es todo Palazuelos jajajaja, ahora hay que darle chance que @EVIDEGARAY recoja sus muelas del pizo del tremendo chingadazo en el hocico. pic.twitter.com/52QwU2IObL — Andrés Garces (@frayliv) July 29, 2020

Nunca hubiera pensado en estos momentos de mi vida darle un like o RT a Palazuelos. https://t.co/A8t7d4W45s — ЯV (@revaleberto) July 29, 2020

Se busca cirujano maxilofacial para repararle el hocico a @EVIDEGARAY del tremendo nockout que le acaba de propinar Palazuelos https://t.co/u35nFoRjuk — Tito (@ZuritaCarpio) July 29, 2020

Hace unos días, Videgaray defendió a su hermano Luis Videgaray, quien fue secretario de Relaciones Exteriores durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, ante los dichos de Emilio Lozoya.

El presentador cuestionó en Twitter si se debe creer en los dichos de “un delincuente” y desestimó las acusaciones contra su hermano.

Según las declaraciones de Emilio Lozoya, Luis Videgaray formó parte de una serie de sobornos para apoyar la reforma energética y la campaña electoral del candidato del PAN, Ricardo Anaya, en 2018.

TE RECOMENDAMOS VER