Amores modernos, la primera película en estrenarse en salas comerciales tras la cuarentena

View this post on Instagram

Waaaah. Se te antoja una carne bien jugosa a ti, deberías a mi amigo entero devorar y te gustaraaa, tu ya lo veraaas, solo que te tienes que formaaaar tieeeenes ganas (sip sip sip) de tocino (yop yop yop) es un cerdo (yop yop yop) Puedes ser un cerdo tu también, si! -Timon. 📸 @estebancalderon