Ella es Anahí Izali una de las competidoras más irreverentes de Guerreros 2020

View this post on Instagram

Cuarentena devuélveme la vida, ya tengo ganas de salir los drinks caseros 🧃no me saben igual 😂 y ustedes que más extrañan? 💃🏾 📸 @rafaruval #cuarentena#quarantine#quedateencasa#stayathome#instagram#instagood#instamoment#love#happy#hair#makeup