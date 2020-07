Ingrid Coronado luce fresca y radiante con un vestido floreado con vuelos muy primaveral

View this post on Instagram

Ahora que me acuerdo de esta historia me da mucha risa. ⁣😄 ⁣ Hace 20 años, cuando mi hijo Emiliano tenía un año, de dieron ganas de regresar a trabajar. Yo había salido del grupo 𝐆𝐚𝐫𝐢𝐛𝐚𝐥𝐝𝐢 y no sabía a que dedicarme. ⁣ ⁣ ¿𝐀𝐜𝐭𝐫𝐢𝐳? 𝐏𝐞𝐧𝐬𝐞́…⁣🤔 ⁣ No, porque tendría que estar en llamado todo el día y no podría ver a mi hijo, además de que besar a desconocidos no me latió mucho jaja⁣ ⁣ ¿𝐂𝐚𝐧𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞? 𝐌𝐦𝐦𝐦𝐦… ⁣🤔 ⁣ Tendría que estar de gira y tampoco podría estar tan cerca de mi niño. Además de que no me fascina como canto, aún jaja ⁣ ⁣ 𝐘𝐚 𝐬𝐞́! ¡𝐂𝐨𝐧𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐭𝐯!⁣ 😎 ⁣ Así trabajaría lo que dura el programa, puedo estar con mi peque y la cámara me tomaría casi siempre de frente porque no me gusta mi nariz de perfil jajajaja ⁣ ⁣ ¡Tenía la idea de tener el peor perfil del mundo mundial! ⁣😰 ⁣ Y la verdad, ahora que me veo con 𝐦𝐚́𝐬 𝐚𝐦𝐨𝐫 𝐲 𝐜𝐚𝐫𝐢ñ𝐨, hasta me gustó esta foto y por eso se las quise compartir. ⁣💖 ⁣ ¿Te gustaría cambiar la forma en la que ves alguna parte de tu cuerpo? ⁣ ⁣ A mi me ayuda pensar, que más allá de si cumple con algún estándar de belleza, es mío, así soy, y por eso lo acepto, lo abrazo y como consecuencia ¡hasta me gusta! ⁣🥰 ⁣ ¿Me compartes en comentarios cómo te sientes con esto? ⁣ ⁣ Te leo…⁣✨ #Actriz #Cantante #Conductora #Tv #AmorPropio #Autoestima #Seguridad #Feliz #Amor #Agradecida #Playa #Mar #Sol