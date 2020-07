“Te veo hermosa siempre”: Mamá de Eiza González le dedica tierno mensaje y recuerda su atracción por la moda desde bebé

View this post on Instagram

#TBT recuerdo nuestras conversaciones aún de cuando hacías el casting para “baby Driver “ y luego veo esta imagen de la premier en Londres y me sigue llenando de orgullo tu tesón , disciplina , perseverancia y respeto a tu trabajo @eizagonzalez te quiero y te admiro profundamente mi hermosa princesdoll ❤️💛🧡💜💚💙