Influencer Tania Rendón da positivo a Covid-19 y revela por qué salió de su casa

La blogger y conductora Tania Rendón reveló que dio positivo a la prueba de Covid-19, por lo que permanecerá en su casa hasta recuperarse.

A través de su cuenta en Instagram, la influencer compartió consternada un video en el que explicó, luego de recibir tantas críticas por haber salido a la playa, que está contagiada del virus.

“La intención de hacer este video es porque siento que tengo una responsabilidad como figura pública. Fui contagiada ¿por qué?, por muchos motivos. Sí, sí, sí he andado en la calle y viajado porque estoy ‘chambeando’, al final del día yo soy la cabeza de mi casa, que sale a trabajar y va al súper, que tiene un hijo que mantener y una casa que pagar”, aseguró.

Además agregó que como empresaria no quiso dejar sin trabajar a sus empleados, por lo que no dejó de seguir activa.

La conductora aseguró que estaba expuesta, por lo que acepta que el virus la “haya alcanzado” y aunque describió que tiene días buenos y malos, lo que más le duele es la gente mala que la critica y lastima.

“No me preocupa tanto el Covid, sino la gente tan mala que hay allá afuera, sin duda”, exclamó y detalló que una mujer le tomó una foto el día que se hizo la prueba.

“Esas páginas, créanlo o no, a nosotros nos causan mucho daño psicológico, mucho.Yo no hice nada a esa chava que publicó mi foto, ni a nadie a los que se han encargado de atacarme”, dijo en medio de lágrimas.

Rendón sentenció que no tiene al virus. “No me duele el Covid ni me da miedo porque tengo un Dios que está conmigo, pero no puedo creer la cantidad de gente mala que hay allá afuera y el mundo que le estoy dejando a mi hijo de gente mala, llena de juicio, frustración y ansiedad”.

