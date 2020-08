Papá de Britney Spears llama al #FreeBritney ‘una broma’

El padre de Britney Spears, Jamie Spears, criticó la campaña #FreeBritney, que pide la liberación de la cantante de la tutela de su progenitor.

Durante una entrevista con Page Six, Jamie afirmó: “Todos estos teóricos de la conspiración no saben nada. El mundo no tiene ni idea". "Depende de la corte de California decidir qué es lo mejor para mi hija", continuó. "No es asunto de nadie más”, finalizó.

Hace unos días, el sitio TMZ informó que la audiencia en la que Britney definiría su estado legal, se reprogramó para el 22 de agosto después de que fans de la intérprete hackearan la cita en Zoom.

Mientras tanto, más de 104 mil personas han solicitado a la Casa Blanca que investigue la tutela, mientras que 245 mil fanáticos se inscribieron en Change.org para otorgarle a Britney el derecho de abogado.

No obstante, Jamie afirmó que algunos de los defensores de #FreeBritney están haciendo más que protestar pacíficamente. "Las personas están siendo acosadas y atacadas con amenazas de muerte", dijo al medio. "Es horrible. No queremos ese tipo de fanáticos".

En cuanto a los rumores de que ha estado guardando parte de la riqueza de Britney, algunos 59 millones de dólares para sí mismo, Jamie condenó la idea. "Tengo que reportar cada centavo y cada centavo gastado a la corte cada año", dijo. "¿Cómo diablos robaría algo?"

Hace unos días, el hermano de Britney, Bryan Spears, también habló sobre la curaduría de su famoso hermana, sugiriendo que la cantante Toxic podría estar buscando cambiar el estado.

"Ella siempre quiso salir de eso. Es muy frustrante tenerlo", dijo en el podcast, Como NO se ha visto en la televisión. "Ya sea que alguien venga en paz para ayudar o que vengan con una actitud, tener a alguien que constantemente te diga que hagas algo debe ser frustrante. Ella ha querido salir de eso por bastante tiempo".

Poner fin a la tutela incluiría que Britney se volviera autosuficiente, lo que Bryan dijo que podría ser un desafío ya que "ha estado rodeada de un equipo de personas desde que tenía 15 años"."Entonces, ¿a qué nivel se van todos o en qué nivel se reduce eso?" agregó. "Sé lo que quiere, pero al final del día, ¿cuál es la realidad de eso?"

Bryan también mencionó a su padre que dejó su cargo de tutor en septiembre de 2019 debido a problemas de salud en curso. "En general, ha hecho lo mejor que pudo debido a la situación en la que lo puso y tenemos que trabajar juntos como una familia para que siga funcionando", explicó Bryan.

