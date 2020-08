Adele luce divina con una chamarra de cuero y sombrero negro, lista para su gran regreso

Luego de hacer llorar al público con canciones como Hello y Someone like you, Adele está preparando su gran regreso a la música, uno que ha sido de los más esperados de la historia, especialmente después del polémico divorcio de la cantautora y su nueva figura, tras perder varios kilos extras.

Adele como nunca la has visto: baggy pants y top negro estilo corsé La cantante se prepara para volver a los escenarios

Los fanáticos de la británica esperan un disco cargado de sentimentalismo, como lo han sido sus producciones anteriores donde en unas pocas canciones plasmó a la perfección sus vivencias, ya fueran malas o buenas.

Adele siempre bella, con una chamarra de cuero

También, debido a su pérdida de peso, las redes sociales han estado fascinadas con ella. Recientemente se viralizó una foto del pasado de la cantante, compartida por @adelemylove_, donde aparece sentada en un bar de vinos y vestida con una casual chamarra de cuero y un gran sombrero negro.

"Adele y vino, perfecto" escriben en el post, donde aparece la cantante sin nada de maquillaje, dejando que su belleza natural sea el punto focal más importante en la imagen, una que resalta con sus labios rojos y mejillas llenas de rubor natural.

En los últimos días, la ganadora del Oscar se ha mantenido en su mansión de Beverly Hills, donde se ha dedicado a ver videos de sus viejas presentaciones y obedecido los consejos de las autoridades sanitarias durante la pandemia.

