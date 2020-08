Latin Lover desmiente rumores sobre supuesta enfermedad

View this post on Instagram

Ayer fue un día que me sacudió y sacudió a la gente que me quiere. En algunos medios decían latín lover ha muerto. En seguida me empezaron a marcar y a mandar mensajes de todos lados. Después de eso pensé a lo mejor ya no estoy en esta vida. Esa noticia me movió muchas fibras dentro de mi. Me hizo valorar más la vida y sobre todo saber qué hay gente que me quiere y que me necesita. Seguiré aquí hasta que mi Dios quiera 🙏🏻. Seguramente algún día partiré de aquí, pero cómo dicen en la película del GLADIADOR ( not yet )👊🏻. Gracias infinitas a la gente que se preocupó por mi, aquí seguimos dando lata ❤️🙏🏻.