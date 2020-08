Macaria devela que ella no iba a interpretar a 'doña Magda' en "Vecinos" sino a este personaje

Han transcurrido 15 años desde que Vecinos se estrenó por primera vez en la pantalla chica, pero la inolvidable serie cómica continúa siendo una de las producciones de su género más exitosas en la historia de la televisión mexicana.

La producción de Elías Solorio, donde se representan sucesos cotidianos de nuestra sociedad con tintes de comedia, ha conquistado por completo a la audiencia que se ha enganchando con sus entrañables personajes como “Germán”, “Pancho Rivers”, “Benito”, “Silvita” e incluso hasta la terrible “Magdalena”.

Este último personaje ha sido interpretado impecablemente desde el año 2005, y durante sus nueve temporadas llenas de humor, por la reconocida actriz Macaria; no obstante,la intérprete conmocionó en días recientes al revelar que el papel de ‘Magdalena Pérez de López’, no era el que inicialmente encarnaría en la producción.

El papel que Macaria casi interpreta en Vecinos

En una reciente entrevista realizada por la producción de Vecinos para celebrar sus 15 años al aire, Macaria confesó que el papel que se había ganado para participar en la serie no es que el que ha personificado por tres lustros, sino el de ‘Lorena Ruiz de Ríos’.

Aunque resulte difícil imaginar a alguien más como la creída y presumida ‘doña Magda’, la estrella de 70 años contó que incluso grabó el piloto del proyecto en la piel del rol que actualmente interpreta Ana Bertha Espín.

“Mi primer día en ‘Vecinos’ fue cuando grabamos el piloto, en ese piloto yo no fui ‘Magdalena’, yo era ‘Lorena’, entonces ahí les dije yo: ‘Es absurdo, yo no puedo ser mamá de un niño de la edad de Octavio (‘Benito’), entonces ahí nos cambiaron y así me llegó ‘Magda’ que ha sido un disfrute estos 15 años”, destapó en un video publicado en la cuenta en Instagram de la serie.

Sorpresivamente, a pesar de que ‘Magda’ es un personaje detestado por los vecinos del edificio donde reside, en redes sociales es de los más populares entre los usuarios que le dedican conversaciones, videos y memes con su icónica frase: “carísima, por cierto”.

Sobre esta preferencia, Delia de la Cruz -su nombre real-afirmó que le resulta difícil creer un personaje tan horrible sea tan querido por los televidentes; sin embargo, agradece el cariño que recibe.

“Yo no puedo creer que siendo ‘Magdalena’ tan mal ser humano, no tiene ninguna virtud, solo tiene defectos la pobre y agradezco y me extraña que la quieran tanto, porque es horrenda la señora, es muy mala persona, pero a mí me divierte mucho”, admitió.

Asimismo, la también actriz de El secreto de Alejandra concluyó su breve entrevista destacando lo importante que ha sido para ella, tanto a nivel profesional como personal, ser parte de los vecinos más famosos de México.

“Es una bendición maravillosa, es una bendición que me hayan llamado, que me hayan contactado para este proyecto, somos familia, hemos compartido y vivido cosas muy bonitas, cosas tristes. Es una bendición, para mí, Vecinos en mi vida es una de mis mayores bendiciones”, sentenció.

Días antes de esta sorpresiva revelación, Solorio ya había descubierto en una entrevista a Las Estrellas que la actriz que en el principio habían pensado para dar vida a ‘Magda’ era Nora Velázquez.

La nueva temporada de Vecinos se transmite todos los domingos a las 7:30 de la noche por Las Estrellas.

