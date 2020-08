Kendall Jenner y Kourtney Kardashian posan en vestidos transparentes con cristales y luchan por ser reinas de la moda

Las hermanas Kardashian son de las más famosas y polémicas del mundo del espectáculo, quienes han construido su fama con el paso de las décadas gracias al reality Keeping Up With The Kardashian. Pero años más tarde llegaron las hermanas menores de la familia, Kendall Jenner y Kylie Jenner, quienes se volvieron tan famosas como sus hermanas mayores.

Kourtney Kardashian es la mayor de todas las hermanas con 41 años y es dueña de una apariencia juvenil increíble, luciendo tan espectacular como su hermana menor Kendall Jenner de 24 años, una de las modelos de pasarelas más cotizadas del mundo.

Aunque ambas tienen una diferencia de edad que supera los 20 años, lo cierto es que guardan una relación muy cercana y amistosa. De hecho se parecen mucho en el sentido de que a ninguna de las dos le gusta llamar demasiado la atención en redes sociales y cada una vive su vida alejada de polémicas, tan solo están enfocadas en su trabajo.

Si algo las une, además del parentesco, es la moda. Tanto Kourtney Kardashian como Kendall Jenner tienen un estilo bastante particular. A la primera, le encantan las prendas de cuero y a la segunda, las prendas de mezclilla y los shorts muy sencillos.

Pero a la hora de deslumbrar, tienen los mejores vestidos, los más sensuales y diseñados por los artistas de la moda más exclusivos. Y ambas saben cómo llevar a la perfección un vestido de transparencias revelador.

Kendall Jenner tiene una figura esbelta, sin la intervención de cirugías de ningún tipo, y deslumbró al usar un vestido de malla gris plomo transparente en la MET Gala 2017, imagen que rescató la cuenta @celebsmilf. La pieza fue diseñada por la casa de moda La Perla Haute Couture.

Por su parte, Kourtney Kardashian, a sus 41 años y después de tres partos, luce una figura estilizada envidiada por las más jóvenes. Y no tiene ninguna clase de complejos al momento de mostrar su cuerpazo en trajes transparentes, como éste que usó para ir a una fiesta con sus hermanas.

