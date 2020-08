Kylie Jenner presume el lujoso auto que le compró a su hija de dos años de edad

Desde el 2007, cuando comenzó 'Keeping up with the Kardashians', la familia más famosa de la televisión dio sus primeros pasos para el dominio total de la industria. Hoy en día forman una poderosa fuerza, encabezadas por Kylie Jenner quien, a pesar de ser la menor de las hermanas, ha sabido amasar una inmensa fortuna y crear un imperio en la industria del maquillaje.

Kylie fue considerada por la revista Forbes como la billonaria más joven por cuenta propia, para luego ser despojada de ese título por cuestiones técnicas, sin esto significar un bajón en su fortuna, la cual ronda los 900 millones de dólares.

Con 22 años de edad, hace dos años tuvo a su primera hija Stormi, junto a su entonces pareja Travis Scott. Desde el momento de su nacimiento, el cual sucedió en completa privacidad, la niña adquirió fama mundial y ha podido disfrutar a pleno el dinero que tiene su mamá.

Kylie Jenner mostró el Lamborghini de su hija Stormi

Fiestas de cumpleaños llenas de extravagancia, como un inflable gigante de su cara, y viajes privados a Disneyland, Stormi lo tiene todo en la vida, hasta un lujoso Lamborghini, el cual está valorado en miles de dólares.

Kylie publicó algunas fotos de la adorable pequeña aparece montada en su automóvil, el cual fue personalizado con estampado de Louis Vuitton. Escribió "mi bebé ya no es una bebé". Stormi tiene puesto un conjunto de short y franela, acompañado de sus tenis Nike, mientras monta su auto para pasear por su mansión.

