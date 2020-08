La Chilindrina envía mensaje por el adiós de la Vecindad de El Chavo del 8

View this post on Instagram

Muchas gracias a todos los fans, amigos y compañeros de la prensa por sus llamadas y mensajes, todos preguntan mi opinión acerca de la salida del programa "El Chavo del 8" a nivel mundial. Quiero decirles que lamento mucho esta decisión y desconozco cuales sean los motivos. Le agradezco a los fans de la serie que día a día nos demuestran su amor y gusto por nuestro trabajo en él, ojalá la vecindad vuelva a ver su luz en la caja mágica. Los quiero mucho.