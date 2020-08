Minuto para ganar VIP: Héctor Sandarti es criticado y Albertano divierte tras su participación

Desde el estreno de Minuto para ganar VIP, se han generado cientos de reacciones, unas más positivas que otras, pero lo cierto, es que este espacio de concursos sigue captando la atención de los televidentes cada domingo. Uno de los que no se ha visto muy favorecido tras su participación es el conductor Héctor Sandarti quien confesó que ha recibido muy malos comentarios, pero aún así, no trata de "engancharse" y por eso continúa con su labor de entretener al público.

Y una muestra de ello es que este 2 de agosto, el espacio contó con un invitado muy particular: Albertano, quien hizo reír a la audiencia tras casa reto.

Minuto para ganar VIP: Así fue la arrolladora participación de Irina Baeva y Gabriel Soto Te mostramos las imágenes más divertidas en las que esta polémica pareja destacó con sus habilidades ante cada reto.

Héctor Sandarti es fuertemente criticado

Desde que se conoció que Héctor Sandarti era el nuevo animador de este espacio de concursos hubo opiniones divididas. Gran parte de la audiencia aplaudió su regreso a Televisa, pero también hubo quienes no vieron con buenos ojos está elección de parte de su productor Memo del Bosque.

Ese #Sandarti regreso alzado y se nota muchísimo a cuadro… Lastima que no da el ancho… #minutoparaganar — Gil Pérez (@ElPipiripahu) July 27, 2020

Y así como éste surgieron una gran cantidad de comentarios sobre su nuevo rol en Televisa a lo que Sandarti respondió que no suele engancharse con las críticas. Y que cuando se vuelven muy agresivas o tóxica, simplemente bloquea a los usuarios ya que a su criterio no quiere seguidores de ese tipo. Pero cuando ve que los señalamientos son constructivos los asume y mejora para brindar su profesionalismo. "Lo que me alegra es que han sido más las expresiones positivas", dijo.

Albertano en Minuto para ganar VIP

Este 2 de agosto, Albertano estuvo presente en el programa de concursos. Ahí asumió cada reto con mucha responsabilidad y con las ocurrencias características de este personaje.

Albertano se entregó en cuerpo y alma y así dejó claro que tiene su lado serio.

Su participación alegró la velada. Chistes, rituales de concentración muy particulares y movimientos inesperados en el set formaron parte de su participación en Minuto para ganar VIP.

Minuto para ganar VIP 2020: Mira cómo participar en este programa de concursos Te decimos cómo formar parte de esta divertida competencia en la que los participantes ayudan a cumplir sueños.

También puedes ver: