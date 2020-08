Tom Holland y Robert Pattinson alteran las redes al revelarse imágenes de The devil all the time

Aparecen las primeras imágenes de Tom Holland como Arvin Russel en la cinta The devil all the time, que se estrenará el 16 de Septiembre en Netflix

La adaptación cinematográfica de la novela de Donald Ray Pollock es protagonizada por Robert Pattinson, Tom Holland, Bill Skarsgård, Mia Wasikowska, Jason Clarke, Sebastian Stan, Riley Keough, Haley Bennett, Eliza Scanlen, Tracy Letts, Gregory Kelly, Gabriel Ebert y Emma Coulter.

Las fotografías que fueron publicadas por el portal muestras a Tom y Robert en sus respectivos personajes, lo cual acaparó las miarads en las redes sociales, y los convirtió en tendencia por sus fan en todo el mundo.

"La próxima película de Netflix me tiene muy emocionada", "Jojojo! Mi querridisimo Tom Holland protagonizando The Devil At The Time!!", "Ustedes ven a Tom Holland y a Robert Pattinson juntos, en una misma película. Yo veo a #Spiderman y #Batman haciendo equipo". "Primeras imágenes vía EW de The Devil All the Time (2020). Una de las cartas fuertes de Netflix para la Temporada de Premios. Antonio Campos en la dirección con un gran elenco", fueron algunos de los comentarios en redes.