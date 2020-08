Édgar Vivar revela razones de la salida del aire de los programas de Chespirito

Hace unos días la noticia de que los programas producidos por Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, salían del aire de todas las televisoras causó conmoción a nivel mundial. Y es que las emisiones habían estado en televisión por más de 47 años de forma ininterrumpida.

Fueron los propios hijos del comediante, Roberto y Graciela Gómez Fernández, quienes anunciaron a través de redes sociales la espontánea salida. Sin embargo, ninguno de ellos explicó la razón por la cual se había tomado esta decisión, y sólo dejaron entrever que personas que en el pasado se vieron beneficiadas con estos proyectos y que ahora afirmaban que 'ya no valen nada'.

En una entrevista con el periodista René Franco, para el programa de radio La taquilla, el actor Édgar Vivar, aclaró que la decisión se tomó el pasado 31 de julio, cuando terminó el contrato que Roberto Gómez Bolaños tenía con Televisa, mismo que le permitía transmitir su contenido en televisoras de diferentes países.

"El contrato de por medio entre Televisa y Roberto Gómez Bolaños, donde él cedía los derechos de sus personajes y de su creación literaria se terminó este 31 de julio, a seis años de su muerte, no se renovaron los derechos", contó.

Y siguió detallando: "La empresa no quiso pagar más por los derechos y Roberto Gómez Fernández es quien ahora los tiene. Había una fecha, ya se cumplió y no se renovó, ahora regresaron a los herederos, ellos no llegaron a un acuerdo con Televisa, pero sean peras o manzanas, Televisa no quiso renovar, pagar, no sé, ya son problemas entre el hijo y la empresa", agregó.

De esta manera, el actor que interpretó a El señor Barriga, declaró que la televisora no quiso llegar a un acuerdo con Grupo Chespirito para renovar los derechos y que por ello también rompió el contrato con todas las televisoras con las que tenían pactados los contenidos.

"Ahora la familia tiene todo el poder para comercializar la imagen de las creaciones del comediante", finalizó Vivar.

