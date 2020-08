Ellen DeGeneres, una carrera de éxitos que podría tener un triste final

Nadie imaginó que algún día Ellen DeGeneres estaría protagonizando las noticias por un asunto de acoso laboral y discriminación, luego de tener una carrera llena de éxitos y entrevistas exclusivas con toda la comunidad artística del mundo.

Actualmente, la famosa conductora acapara la atención con uno de los mayores dramas en la televisión, porque luego de una historia con tantos logros puede tener un triste final.

Medios estadounidenses y críticos han señalado que los días de Ellen DeGeneres en la televisión de Estados Unidos podrían estar contados, por las acusaciones que empañan su trayectoria de más de 17 años.

Hace unos días, la presentadora puso su cargo sobre la mesa para enmendar las denuncias de exempleados que aseguraban que detrás de cámaras de The Ellen DeGeneres Show había un ambiente tóxico, racista y con represalias por ausentarse.

DeGeneres ha pedido perdón y ha acusado a los productores del programa. Todo se ha convertido en una especie de telenovela, con una serie de acusaciones de unos contra otros, en el que sobre salen los villanos.

“Si todavía creen que Ellen es agradable o un ser humano decente, lean sus disculpas. Realmente léanla. Nunca acepta responsabilidad y varias veces, condena a su personal. Solo porque ella ha hecho algunas buenas acciones no niega el hecho de que ella también ha tratado a las personas como una mierda”, dijo Brad Garrett, actor y standupero que ha estado varias veces como invitado en el programa.

La conductora envío una carta en la que mencionó: "Lo siento. Cualquiera que me conozca sabe que eso es lo contrario de lo que creo y de lo que espero de nuestro show".

Estrenado en el 2003, The Ellen DeGeneres show es uno de los programas con mayor audiencia. Ha sido nominado a los Emmy en 171 categorías, en las cuales lleva más de 60 estatuillas.

Mientras Ellen DeGeneres recibe apoyo de algunas celebridades como Katy Perry y su propia esposa, la actriz Portia de Rossi, con el hashtag “I Stand By Ellen”

"Sé que no puedo hablar por la experiencia de otra persona además de la mía, pero quiero reconocer que solo he tenido conclusiones positivas de mi tiempo con Ellen y en el @theellenshow. Creo que todos hemos sido testigos de la luz y la lucha continua por la igualdad que ella ha traído al mundo a través de su plataforma durante décadas. Enviando amor y un abrazo, amiga", dijo Katy Perry.

