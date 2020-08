Hija de Biby Gaytán confiesa el trastorno que sufre y pide ayuda a sus fans para enfrentarlo

Las hijas de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo no solo dos jóvenes coquetas, inteligentes y amantes de la moda: poco a poco se han convertido en todas unas estrellas en las redes sociales, más aún desde que decidieron lanzar su canal de YouTube, donde comparten detalles de su vida, sus gustos y consejos de belleza.

Recientemente, Ana Paula y Alejandra Capetillo publicaron un video nuevo en el que responden todas las dudas que el público tiene sobre ellas, aclarando detalles sobre su acento, sobre la relación entre ambas o hasta quién es más alta de las dos.

Pero también, en esta oportunidad, Alejandra confesó un trastorno que sufre y que interrumpe su sueño por las noches: es sonámbula. "Yo siempre, toda la vida, he sido sonámbula. Me levanto, literal, no nada más hablo, me levanto, agarro cosas, abro puertas, todo el show", manifestó ante sus seguidores.

"Si hay alguien ahí afuera que esté viendo este video y sabe algo de temas de sueño, sonambulismo, necesito que le dé respuesta a mi problema", agregó, pidiendo asesoría a quien sepa de esta condición.

"Lo que me ha pasado los últimos 5 años es que sí me acuerdo, mis ojos están abiertos y sí estoy viendo lo que está pasando, nada más no controlo lo que estoy haciendo (…) también veo cosas, es como que estoy entre dormida y despierta y veo cosas. No sé por qué, chance es una fobia mía y eso que no le tengo tanto miedo a las arañas pero siempre, normalmente, en los últimos años, me he levantado porque veo arañas en mi cama y porque volteo y veo en el techo una araña enorme", explicó sobre lo que sufre algunas noches al dormir.

