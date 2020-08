Magda Rodríguez aseguró que no ha sembrado discordia entre Galilea Montijo y Andrea Legarreta

View this post on Instagram

Happy Birthday mi @andrealegarreta 🎂🎂💃🏻💃🏻💖💖 Tantos años llenos de risas,viajes bailes,platicas,Mezcales y una que otra lágrima 💃🏻 Sabes que te deseo solo felicidad y salud con toda tu familia que adoro!! Pásatela increíble 🎂 ya festejaremos y harto! Te adoro bebabetsssssss #besame😂