Mira Royal Detective, la nueva heroína de Disney Junior que rompe esquemas

Con el fin de mostrar un programa novedoso, que invite a los niños a ser empáticos y conocer una cultura diferente a la suya, el escritor y productor Sascha Paladino decidió crear Mira, Royal Detective, el cual es un programa infantil basado en diversos aspectos de la cultura de India y que tiene como protagonista a una joven detective llamada Mira, quien en cada capítulo vive una aventura nueva.

“Mira es la primera joven designada por su reina para ser detective de la corte real. A diferencia de los hombres altos con bigote que son parte del equipo de detectives reales, la reina encuentra en Mira talentos especiales y aspectos que la hacen única. Me parece que la misión más importante que tiene Mira, Royal Detective es mostrar algo diferente a los niños, que salga de lo que ven todo los días, que los enseñe a que existe una gran diversidad de culturas allá afuera”, explicó Sascha Paladino, quien durante en su trayectoria ha sido nominado al Emmy por mejor programa infantil en 2007 y por la serie Miles del mañana en 2016.

En entrevista con Publimetro, Sascha Paladino destacó que en este nuevo programa se podrán observar diferentes tipos de vestimenta, diversidad de colores y escenarios que seguramente sorprenderán a los pequeños espectadores. Además mencionó que espera que tanto niñas y niños puedan sentirse identificados con Mira y reveló algunos de los retos a los que se enfrentó al hacer este programa.

"No solo es contar una buena historia también me enfoqué en respetar todo los símbolos y aspectos de esa cultura para hacerla lo más auténtica posible. Tuve un gran equipo y una asesora que vio el guion, revisó el trabajo de arte, los bailes, las canciones y ella me ayudó a hacerlo bien porque es una responsabilidad muy grande mostrar todo los aspectos de esa cultura en un programa, entonces creo que ese fue un gran reto pero, sin duda, cuidamos cada detalle", comentó Sascha Paladino.

Sascha Paladino también indicó que tanto Disney como él tuvieron la idea de desarrollar un programa enfocado en India, donde la protagonista mostrara lo interesante de su cultura.

"Cuando Disney me dijo que estaba planeando un proyecto con estas características de inmediato me interesó porque siempre me ha gustado explorar más allá de lo que conozco, celebrar las diferencias. A mi familia y a mí nos enctanta viajar a nuevos países y conocer nuevos lugares", aseguró Paladino.

Mira Royal Detective se puede ver en Disney Junior.

