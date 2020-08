Pati Chapoy huyó en helicóptero para no ser arrestada tras conflicto con Televisa

Pati Chapoy es una de las figuras más importantes del espectáculo, quien desde hace más de dos décadas es la titular del programa Ventaneando de TV Azteca, que corresponde a una de las televisoras más influyentes en México, la cual cumplió 27 años este 2020. Por lo que la conductora recordó uno de los momentos más difíciles que tuvo que enfrentar en su carrera cuando Televisa intentó meterla a la cárcel.

La periodista y conductora de Ventaneando revivió el momento en el que tuvo que escapar de la policía por medio de helicóptero, ya que fue culpada por Televisa de usar algunas escenas para el programa de espectáculos de TV Azteca.

"Lo que ustedes están viendo es el helicóptero de Azteca, que me viajó de mi casa hasta las instalaciones de Azteca cuando Televisa quiso meterme a la cárcel (…) Fui custodiada obviamente no solo por los abogados que me puso Ricardo Salinas para evitar que me llevaran a la cárcel Televisa, fui acompañada por mi marido", mencionó Paty Chapoy.

Durante el programa en vivo de Ventaneando, Paty Chapoy relató cómo vivió dicho momento y lo que significó en su carrera.

"Estábamos transmitiendo el programa y de repente llegó Nacho Morales que era entonces el director financiero de la empresa, me llamó a su oficina y me dice: 'Paty hay una orden de aprehensión en tu contra', le dije '¿qué hice?'. Televisa está muy enojada y afuera de Televisión Azteca ya había varios agentes para detenerme, entonces decidió Nacho que me iban a llevar en el asiento de atrás, en otro coche, para despistar a los agentes", relató Paty Chapoy.

Aquí el momento…

