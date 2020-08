Rostros Ocultos lamenta que la música sea rezagada para su reactivación

View this post on Instagram

#CalaDeVilla, nuestro vocalista te invita a vivir nuestro #CrimenPerfecto, ¿ya tienes tus boletos? #ROSTROSOCULTOS EN CONCIERTO POR STREAMING🔥 🚨Acompáñanos en esta nueva experiencia en línea 😎🤟🏻 SÁBADO 15 DE AGOSTO 8:OO PM 🤩🤟🏻 Boletos de venta exclusiva en boletia AQUÍ 👉🏻 www.boletia.com costo: $100 pesos. 🚨 ahí nos vemos! 🤟🏻😎🤟🏻 ¡Vamos a volver a rockear para ustedes! 🎤🥁🎸#streaming #rock #rockstreaming #rockenespañol #rockenespañolstreaming #livestreaming