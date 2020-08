Thalía enamora a sus fans posando con una corona al estilo de 'María la del barrio'

View this post on Instagram

Amoo 🤩♥️ este filtro es una maravilla , nuestra Maria del alma 🤧 . Me encanta 😻 – – – Nuevo filtro !! Así que no se te olvide probarlo y usar el #Marialadelbarrio #Thalialadelbarrio ✨ @rlxbts se la rifo , lo máximo🤩 Prueba el filtro y etiqueta a @thalia y ponte tu camiseta negra , para lucir más al estilo de #Marialadelbarrio – – #Thalia #Thaliaunica #Thaliasodi #Thaliamottola #ThaliatheQueen #Thaliamilove #Thaliamylife #thaliaputrionsu #thaliachallenge #thaliaxmotives #thaliathelegend #thaliabree #thalianuevamusica #thaliaflowerpower #thaliaautenticofan #thalianatural #thaliaytommy #thalia_ctnh2i_mexicosureste #thalianatural #Thaliatiktok #Thaliasodi #Thaliaereina #Reinadelpoplatino #thaliamottola #thaliaputrionsu