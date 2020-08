Yolanda Andrade se realiza cirugías plásticas y ¡rejuvenece 10 años!

La conductora Yolanda Andrade se sometió hace unas semanas a una cirugía estética de rostro que le dio resultados sorprendentes, ya que la hace lucir mucho más joven.

En una entrevista con la revista TV Notas, la titular del programa Montse y Joe aseguró que la idea de “hacerse unos arreglitos” surgió en la emisión, cuando tuvieron como invitado especial a un cirujano plástico.

“Pues todo surgió en nuestro programa Montse y Joe; un día asistió como invitado el médico en cirugía plástica y reconstructiva, Miguel Ángel Guevara, donde me habló de un procedimiento de rejuvenecimiento por medio de una operación con láser, y aunque al principio no me llamó mucho la atención, poco a poco me fue metiendo la espinita hasta que me convenció”.

La también actriz reveló que anteriormente jamás se había intervenido el rostro, por lo que tenía algunas arrugas que quiso desvanecer.

“Jamás me había tocado la cara; tenía ciertas arruguitas y patas de gallo, pero pues es normal, y me sentía muy a gusto, pero conforme iba escuchando al doctor, me generó mucha confianza y una intuición positiva, pues es muy claro y preciso para explicarte lo que te va a hacer. El temor que luego te da de someterte a una operación y quedar mal o que te pueda causar depresión, se fue por completo y dije: ‘¿Por qué no apapacharme y darme esto?’ Entonces decidimos hacer un Reto Joe-Guevara y me animé; siempre tuve confianza en que sería un éxito la cirugía”.

Andrade detalló que la cirugía fue muy rápida, pues no fue invasiva, sin embargo pasó muy malas noches cuando fue dada de alta debido al gran dolor y la incomodidad. “Con el paso de los días fueron desapareciendo las molestias. He cuidado bastante mi alimentación y he estado yendo a la clínica para revisiones y terapias; además de que he tenido que usar una banda para sostener la cara en lo que todo se acomoda, con ella me duermo”.

Yolanda aseguró que se siente impactada con los resultados, pues se siente “otra”. “A poco más de 15 días de esta cirugía, ya me veo súper bien y eso que los resultados aún no son definitivos; en seis meses ya se verá el cambio total, entonces imagínate lo contenta que estoy”.

