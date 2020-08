'Acapulco Shore 7' capítulo 10: Dania desaparece tras pleito con Mane

Acapulco Shore 7 cada vez se pone más intenso. En esta ocasión el capítulo 10 de este reality show causó revuelo en redes sociales debido a los conflictos que se vivieron entre Xavier y Pepe, pero principalmente, entre Mane y Dania, quienes nuevamente explotaron, pues las dos quieren ser las reinas de programa.

Sin duda el capítulo 10 del programa ha dado mucho de qué hablar, pues no solo se exhibió el pleito entre Mane y Diana, sino que Potro, Jawy y Tadeo confesaron que prefieren que se quede Pepe a que se quede Xavi, lo cual puso una situación de tensión dentro de la casa.

"Es un falso, es un güey que cuando quiere está y cuando no quiere no está", mencionó Potro, quien no se dio cuenta que Xavier estaba cerca.

Ademas una tarotista llegó a la casa de Acapulco Shore y Mane decidió preguntarle todo sobre su relación con Jawy, si se van a casar , si tendrán hijos, entre otros aspectos. Sin embargo, la vidente le dijo que tienen con Jawy no es amor verdadero. "La situaciones te hacen creer que tu amas a esa persona pero yo creo que no hay amor real. si te llegas a casar no siento que se una persona con la que vayas a fluir", confesó la tarotista.

Pero lo más impactante fue en la noche cuando todos los integrantes de Acapulco Shore salieron de antro y Dania decidió pedir una disculpa en medio de la mesa y le dijo a Mane que tenían que hablar en privado.

"Yo te pido una disculpa por la acción del vaso porque sé que no estuvo bien pero me encontraste", dijo Dania. Por lo que Mane le respondió que al principio el problema no era con ella y también le echó en cara que Dania tenía el objetivo de quedarse con la corona del programa.

Lo anterior desató el conflicto de Mane, Jawy y Dania durante la noche, pues Diana comenzó a bailar y a besar a Nacha, quien terminó haciendo topless. Pero eso no es todo, pues al día siguiente los integrantes de Acapulc Shore se percataron de que Diana no había llegado a dormir.

