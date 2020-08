Ana Martín revela cómo fue trabajar con Fernando Colunga: "Tuvimos pleitos"

Durante sus más de cinco décadas de exitosa carrera en el medio artístico, Ana Martín ha vivido un sinfín de experiencias y ha compartido la pantalla con algunos de los actores más codiciados en la historia de la televisión mexicana, como el galán Fernando Colunga.

La primera actriz, que acostumbra a destapar en redes sociales anécdotas de los proyectos en los que ha participado, se abrió este martes 4 de agosto sobre cómo fue trabajar con el actor de 54 años, con quien compartió créditos en emblemáticos melodramas como Amor real y Soy tu dueña.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas a través de sus historias en Instagram, la protagonista de Gabriel y Gabriela fue cuestionada sobre su experiencia laborando con Colunga y confesó que aunque sin duda es un “príncipe” ambos tuvieron muchos “pleitos” cuando fueron compañeros.

“Con Fernando hice varias novelas y es un príncipe, un príncipe en todos los aspectos. Es educado, preparado, inteligente, profesional, guapísimo, siempre llegaba en las mañanas arreglado precioso y además olía a colonia maravillosa; es muy divertido”, develó con lujo de detalles la intérprete de 74 años en un video divulgado en la red social.

No obstante, Martín no solo se desvivió en halagos hacia el protagonista de Mañana es para siempre, también reconoció que tuvo algunas diferencias en el set con el histrión debido a que él detestaba verla fumar.

“Tuvimos pleitos, muchos pleitos porque no me dejaba fumar. Agarraba yo mi cigarrito y me veía entonces me agarraba y me tiraba el cigarro y luego me agarraba el paquetito de cigarros que vale un dinero y me lo hacía así (lo estrujaba) y lo tiraba", detalló.

“Yo siempre (le decía): ‘¿por qué me haces eso?’ Y ese fue nuestro pleito siempre, pero qué razón tenía", admite hoy en día. “Amo profundamente a Fernando Colunga. Lo respeto mucho”, concluyó.

Ana Martín revela cuál de sus personajes de telenovela la hizo sufrir

Otras de las dudas que los curiosos usuarios le plantearon a Ana Martín fue cuál ha sido el personaje que ha representado un mayor reto para ella como actriz, a lo que contestó sin dudar que fue 'Oyuki Ogino' en El pecado de Oyuki.

“Todo personaje se vive, se sufre, se llora, disfrutas, te enojas… vivirlo, vivir las emociones, pero sufrir personalmente y físicamente, pues sí hubo una que fue El pecado de Oyuki, porque el doctor dijo que la piel aguantaba seis meses los apliques (en el rostro) y la novela se fue a 10, entonces sí sufrí bastante”, confesó la reconocida intérprete que vivió sus mayores éxitos en los años 80.

“Pero el equipo que había en conjunto logró que la sacáramos adelante y por eso fue el éxito que fue, se los agradezco en el alma y amo a todas las personas que estuvimos en ese proyecto”, finalizó.

