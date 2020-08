Maroon 5 confunde a fans de BTS

Millones de seguidores en todo el mundo tuvieron un paro cardíaco durante unos segundos, cuando Maroon 5 decidió compartir un momento de cómo trabajan durante estos días de pandemia por Covid-19.

La agrupación estadounidense jugó con el corazón de la legión ARMY al colocar tres palabras en el material que compartió en sus redes sociales: "BTS".

De inmediato, los números empezaron a subir en el Twitter e Instagram de Maroon 5 con una serie de preguntas, principalmente sobre una posible colaboración.

Conforme pasó el tiempo, los seguidores se dieron cuenta que "jugaron con sus sentimientos", porque todo parece ser que son las iniciales de Behind the Scenes.

"Piensa siempre en @BTS_twt no sobre Detrás de escena", "Omg me confundió por un momento", "Creo que es detrás de cámaras y no Bangtan jajaja pero igual me emocioné bien feo", "Se me paró el corazón unos segundos AJAJA", señalaron algunos seguidores de la banda de K-Pop.

Los comentarios aclararon el tema, "como alguien que es un ENORME fanático del BTS y de Maro5n 5 y ENORMES (literalmente mi habitación es todo pósters de bts y m5) me emocioné mucho y ahora estoy triste … he estado esperando durante 4 años", "Es por el behind the scenes ok ok, mi corazón volvió a calmarse", "Acabo de pensar en una colaboración. Hombre … Soy un payaso".

as someone who is a HUGE maroon 5 and HUGE bts fan (literally my room is all bts and m5 posters) i got so excited and now im sad…i've been waiting for 4 years (THROWBACK TO WHEN WE ALMOST GOT A COLLAB BUT THEN WHAT HAPPENED TO THAT) pic.twitter.com/rYTyxcnOA8

— yay (@thisisformycrap) August 5, 2020