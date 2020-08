Aylín Mujica cuenta cómo fue trabajar con Angélica Rivera en ‘La dueña’: "Tuvimos nuestro momento difícil"

A más de 20 años del estreno de la telenovela La dueña, la actriz Aylín Mujica se abrió sobre la tensa relación que mantuvo con la también intérprete Angélica Rivera mientras grababan este exitoso melodrama Televisa.

Angélica Rivera reaparece en una foto al lado de su hija menor y está irreconocible La actriz se ha mantenido alejada del ojo público

Durante una participación especial en Suelta la sopa como parte del equipo de panelistas, la nacida en Cuba reveló que luego de que ambas se enfrentaron por el papel protagónico en el emblemático teledrama, vivieron momentos difíciles en el set de filmación.

"La conozco desde al año 94 donde tuvimos nuestro momento difícil cuando estábamos grabando aquella telenovela en aquella época", admitió la intérprete de 45 años.

Totalmente Enamorado De Esta Foto Mi Idola @Aylin_Mujica Como Fabiola En La Duena Some Things Never Change pic.twitter.com/mUoO3fjioR — Mido Rafa (@MidoRafaMujica) May 23, 2014

En su intervención, Mujica explicó que originalmente ella iba a ser ‘Regina Villarreal’, pero como el galán seleccionado era el cubano Francisco Gattorno y según la producción dos extranjeros no podrían ser los protagonistas, terminaron otorgando el rol principal a la ahora ex primera dama.

“Yo iba a ser ‘la dueña’ pero no podíamos ser dos extranjeros en ese momento protagonistas, entonces le dieron el personaje a ella muy bien dado porque la verdad es que se comió la novela, fue un gran personaje y entonces en una de esas me empezó a agarrar como rabia y celos porque yo tenía el cabello del mismo color que ella", destapó.

En la fuerte anécdota que compartió, Aylín comentó que la “Gaviota” incluso llegó a ir hasta su camerino para confrontarla sobre el estilo de su melena, algo que reconoce terminó por favorecerla.

"Un día me tocó en el camerino y me dijo ‘sabes qué tienes el cabello igual que yo’. Y yo ‘ay, lo siento’. Y en ese momento me hizo un gran favor porque 'Fabiola' (su personaje) se hizo famosa con unos lentes y unas colitas", recordó.

Cynthia Klitbo, el enlace de amistad entre Aylín Mujica y Angélica Rivera

Afortunadamente, la actriz Cynthia Klitbo, quien además de ser una gran amiga de ambas estaba trabajando en este proyecto estrenado en 1995, fungió como mediadora entre las estrellas y cesaron los conflictos en el rodaje.

“Gracias a Cynthia Klitbo, que es una de mis mejores amigas en México, nos juntábamos las tres y nos hicimos amigas. Es una mujer maravillosa”, afirmó la celebridad en otra entrevista al programa de espectáculos.

[HORA DE MI NOVELA] 📌

(Recordar es volver a vivir). @KlitboCynthia ES 'LAURA CASTRO' EN "LA DUEÑA". Vienes 12 de junio de 2020. En esta ocasión, Cynthia Klitbo personifica de nuevo a una villanaza en #LaDueña, producción de Florinda Meza. pic.twitter.com/02agz730KD — Run Run TV (@SinnedTV) June 13, 2020

Asimismo, en esta conversación, defendió a Angélica Rivera de las críticas y murmuraciones a las que se enfrenta tras su relación con el exmandatario mexicano Enrique Peña Nieto.

“Es como dice ella, ‘nadie sabe la verdadera realidad, nadie sabe su verdad’, o sea es la verdad de ella (…). Se dicen tantas cosas pero la verdad es que sería muy injusto que yo me pusiera a platicar de algo simplemente porque yo no juzgo a nadie y no sé la verdad”, concluyó.

También te puede interesar: