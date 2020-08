Cassandra Sánchez Navarro sobre su papel en El Dragón: "Es un personaje muy traumado"

Tras ser todo un éxito en las plataformas de streaming, El Dragón está conquistando la televisión abierta de nuestro país con su original historia llena de emociones y un talentoso un grupo de comprometidos actores que han brillado, entre ellos Cassandra Sánchez Navarro.

La actriz, quien interpreta a la rebelde con causa y caprichosa ‘Francisca Garza Martínez’, ya tiene varios años trabajando en el mundo de la actuación pero ha sido su participación en esta telenovela la que le ha otorgado un tremendo impulso en su carrera artística.

Ahora que esta producción está arrasando en los índices de audiencia y ‘Chisca’ ha ganado la atención del público mexicano, la estrella se abrió sobre su intensa experiencia grabando esta emocionante serie y el papel que la ha posicionado a nivel internacional como una gran intérprete.

Mira el antes y después de Renata Notni, la protagonista de “El Dragón” La actriz trabajó por primera vez con Sebastián Rulli en la novela de 2011 "Un gancho al corazón".

Cassandra Sánchez Navarro y su experiencia rodando El Dragón

Durante una reciente conversación en el programa Cuéntamelo ya, Sánchez Navarro contó que 'Chisca', ese personaje en este inédito proyecto de Televisa que vive su vida a su manera, sin importar el qué dirán o el negocio familiar, sí es un rol que está “muy traumado”.

“Yo no creo que las personas son buenas o malas, creo que todos tenemos un poquito de todo. Yo he tenido días donde soy la más mala y donde soy la más linda, entonces trato de no verlo de esa manera pero sí, ‘Chisca’ es un personaje muy traumado y lo bonito es que lo ves en la historia, ves el por qué”, expresó la nieta de Manolo Fábregas durante su visita al set.

La artista, que debutó en las telenovelas con Corona de Lágrimas, afirmó que aunque ya vivió el furor con el estreno del original melodrama en internet, sí anhelaba que los mexicanos la vieran en la pantalla. Asimismo, agregó que especialmente desea que las personas entiendan a ‘Chisca’.

“Quiero que las personas vean el personaje y se enamoren de ella y la entiendan. Quiero que esa misma compasión quizás la practiquemos en nuestra vida también”, confesó.

Por otro lado, sobre su experiencia formando parte de esta gran apuesta de la televisora de San Ángel, declaró que fue "increíble" y admitió que sí se metió demasiado en la piel del personaje debido a la intensidad del rodaje que duró nueve meses.

“Es un guión completamente original, es la primera vez que Televisa está haciendo algo así de atrevido que se agradece muchísimo como actriz”, aplaudió.

“Fueron 9 meses de grabación, me metí demasiado al personaje, estábamos estudiando o grabando o durmiendo, entonces fue muy intenso, fueron muchas horas diarias estar ahí pero espero que vean El Dragón y que digan que sí valió la pena mi trauma”, destapó.

En cuanto al recibimiento del público en redes sociales, dijo que desde niños hasta adultos mayores le han escrito para alabar su trabajo como actriz y asegurarle que aman a ‘Chisca’. “Me encanta que las personas esté tan involucradas y que tenga un rango (de edades) tan grande”.

Por último, sobre su futuro en la actuación, destacó que estaba trabajando arduamente en el exitoso musical Sugar pero se tuvo que cancelar debido a la pandemia de covid-19; no obstante, actualmente está grabando una serie y un programa de los que no dio detalles.

Los fanáticos de Cassandra pueden verla en El Dragón de lunes a viernes a las 9:30 de la noche por Las Estrellas.

Mira la entrevista completa aquí:

