Betty, la fea: El insospechado vínculo en la vida real que mantuvieron los actores de 'Nicolás' y 'Betty'

Desde hace más de 20 años Yo soy Betty, la fea está conquistando audiencias en todo el mundo con la original historia de la economista ‘Beatriz Pinzón Solano’ desde que comienza a trabajar en Ecomoda, empresa donde se enamora de su jefe y soporta todo tipo de maltratos por su aspecto.

Las escenas que demuestran que ‘Michel Doinel’ era el príncipe que merecía a ‘Betty, la fea’ El galán fue amable y caballeroso con la protagonista desde antes de su transformación.

Como muchos recordarán, la protagonista enfrenta al mundo que la menosprecia al lado de su inseparable mejor amigo ‘Nicolás Mora’, un economista que además de ser su paño de lágrimas, comparte muchos aspectos con ella como su inteligencia, las burlas que sufren por su apariencia y un cariño incondicional el uno por el otro.

No obstante, la entrañable relación que se vio en la pantalla entre estos emblemáticos personajes no era muy distante de la realidad que vivían detrás de cámaras los actores que les dieron vida, pues en la vida real a ambos histriones los unía un vínculo del que todavía muchos desconocen.

La relación detrás de cámaras entre ‘Betty, la fea’ y ‘Nicolás Mora’

Durante los años que duró el intenso rodaje de Yo soy Betty, la fea, Ana María Orozco y Mario Duarte, quienes interpretaron a ‘Betty’ y ‘Nicolás’ respectivamente, sostuvieron una muy cercana relación debido a que en ese momento eran cuñados.

Cuando comenzaron las grabaciones de la telenovela más famosa de la historia en 1999, Mario era la pareja de la también actriz Verónica Orozco, la hermana de Ana María, con quien vivió un romance que lamentablemente acabó después de la novela y tras cuatro años de amor.

En 2001, año en el que se transmitió el capítulo final de la historia de Fernando Gaitán, Duarte confesó que mientras trabajaba en el teledrama, su entonces cuñada lo ayudó a superar su inseguridad como actor y además lo alentó a continuar con su carrera musical.

Por este estrecho lazo, él la incluyó en los agradecimientos del disco Golpe de ala, una producción musical que lanzó como solista ese mismo año.

“La hermana de Ana, la actriz Verónica Orozco, es mi compañera desde hace unos años, por lo que hay un vínculo de amistad y amor. Cuando inició la novela, Ana me ayudó a perder la inseguridad y me impulsó a aprovechar el momento para volver a la música”, develó a Viva, una revista del diario La Nación.

Aunque nunca se conoció por qué estas estrellas decidieron terminar su noviazgo, Verónica dio una entrevista a El Tiempo donde el medio señaló que por su relación con Mario y otros novios que había tenido hasta ese momento, se notaba que “le apuesta más a un hombre interesante y no al típico galán”.

Mario Duarte (Nicolás Mora) en algún tiempo fue pareja de Verónica Orozco (Hermana de Ana María Orozco) ahora entiendo la química Posted by La Peliteñida on Saturday, June 6, 2020

Ante esta acotación, ella admitió que es así pues el clásico hombre apuesto no la seduce.“(Me seduce) precisamente que no intenten seducirme, el que llega sintiéndose galán, como que no", confirmó al periódico en 2008.

La hermana de la eterna 'Betty, la fea' concluyó detallando cómo son los hombres con los que sale: “Me gusta un hombre auténtico, que no tenga ninguna pose. Por ejemplo, que me pongan una cita no me cautiva mucho. Creo en Cupido, en el flechazo”.

También te puede interesar: