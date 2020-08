Érika Buenfil defiende a su hijo de comentarios de “Pepillo” Origel y le envía contundente mensaje

El pasado mes de mayo, Juan José “Pepillo” Origel estuvo en el ojo del huracán tras criticar a Érika Buenfil por sus videos en TikTok durante una emisión de su programa Con permiso, donde además habló con su compañera Martha Figueroa sobre el hijo de la actriz y abundaron en detalles de su vida sentimental.

En ese momento, Buenfil replicó a las polémicas declaraciones de Origel sobre sus clips con un meme en el que dejó claro que no le importaba lo que pensara y él aseguró que intentó disculparse con ella pero “lo bloqueó de todas partes”.

Ahora, la intérprete resucitó la controversia al aclarar evidentemente molesta y de manera contundente qué fue lo que realmente le molestó en aquella ocasión e invitó al periodista a que “cuide el hocico antes de hablar”.

Érika Buenfil asegura que “nunca va a perdonar” a Pepillo Origel

Durante una entrevista con Fernanda Familiar para su canal de YouTube Fernanda Talks Home, Érika Buenfil reaccionó por primera vez de manera frontal a los ataques de “Pepillo” Origel y Martha Figueroa y afirmó que nunca los va a perdonar.

La protagonista de Amores verdaderos confesó que no le molestaron las críticas por su incursión en la red social, sino los comentarios que expresaron sobre su hijo, a quien Figueroa llamó en aquel momento “el pequeño Zedillo” haciendo referencia a Ernesto Zedillo Jr., el papá del joven.

“Mi hijo se llama Nicolás Buenfil, punto. Nicolás no es gente del medio y no es para que esta señora hable de él despectivamente (…).Y eso fue lo que a mí me dolió, porque me ha costado un chingo sacar adelante a esta criatura y que no me la toquen ni él ni nadie por eso lo traigo en el gaznate”, expresó Érika furiosa y al borde del llanto.

Sin disimular su molestia, Buenfil se refirió a los intentos de Origel por disculparse y enfatizó: “No lo voy a perdonar. Que él reflexione y cuide el hocico antes de hablar y que a mi hijo no me lo toque, porque él no me paga un bistec, porque no me ha pagado una colegiatura de Nicolás Buenfil, porque es mío y porque soy una chingona y lo saqué adelante y no es para que caiga en la boca de dos personas que no saben ni dónde vivo ni cómo”.

Añadió que si hizo el “ridículo” en TikTok es su problema, no de ellos. “No los ofendí nunca y no los voy a perdonar”, reiteró a la vez que se disculpó por su acalorada respuesta.

Asimismo, la estrella de telenovelas les recomendó a ambos conductores continuar con su carrera sin entrometerse en su vida y, especialmente, la de su hijo. Además, resaltó que le dolió mucho más la situación porque consideraba a Origel como un amigo.

“Búrlate, que si estoy gorda o flaca, a eso estoy expuesta, yo misma me burlo de mí; pero por qué tenían que tocar tantos puntos (…). Me sigue doliendo porque yo creía que era mi amigo y por sacar una nota y salir en un programa chafa que nadie ve”, destacó.

Para concluir, recordó cómo sus millones de seguidores la respaldaron en redes sociales y se abocaron a defenderla de los comentarios de “Pepillo”.

