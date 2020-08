Ludwika Paleta confiesa que pensó en dejar la actuación: "Había muchas cosas que no me gustaban"

Con más de tres décadas de trayectoria artística a sus espaldas, Ludwika Paleta ha logrado consagrarse como una de las actrices más queridas de México. La intérprete debutó con apenas diez años de edad y desde entonces vive apasionada por su profesión; no obstante, ahora admite que sí hubo un momento durante su exitosa carrera en el que pensó abandonar la actuación.

Durante una entrevista con El Universal a propósito del estreno de Amores modernos, la última película en la que participa, la actriz de 41 años confesó que cuando era niña realmente tuvo que meditar si quería dedicarse a actuar porque había “muchas cosas” que no le gustaban del medio, entre ellas el hecho de que le ofrecían ciertos papeles solo por su aspecto físico.

“Hubo un momento en que tuve que decidir si quería seguir actuando y tenía que estudiar o dedicarme a otra cosa, porque había muchas que no me gustaban, como si quería ser necesariamente famosa o hacer telenovelas, o hacer los proyectos para los que me estaban buscando por mi tipo de físico y así”, destapó tan sincera como siempre sobre los motivos que la hicieron dudar en seguir actuando.

Aunque no brindó más detalles, la reconocida estrella de origen polaco reconoció que incluso hubo un instante de su vida profesional en la que ciertos aspectos del mundo de la actuación la enfurecieron.

“Sí creo que ha habido un momento en mi carrera que no sé si me he peleado con el cine y la actuación, pero sí me enojan ciertas cosas que no entiendo, pero así son, digo, es una carrera bastante ingrata de pronto”, enfatizó, evidenciando su determinación a actuar pese a aquellos detalles que no le gustan de la industria.

Ludwika Paleta: Ser actor es un trabajo difícil

El pasado mes de enero, cuando cumplía 30 años de carrera, la eterna ‘María Joaquina’ de Carrusel se abrió sobre las experiencias como actriz que ha tenido a lo largo de su trayectoria y destacó que ser histrión es un “trabajo difícil" aunque muchos opinen lo contrario.

"Hay muchas cosas que hacemos los actores que no se ve, incluso hay mucha gente que cree que no es una profesión muy seria, entonces para los que no lo saben, (ser actor) es un trabajo difícil, que está lleno de altas y bajas”, declaró a Notimex y publicó El Siglo de Torreón.

En esa conversación, Ludwika Paleta resaltó el fuerte compromiso que tienen los histriones con los proyectos en los que se embarcan porque incluso cuando se sienten mal por cualquier circunstancia, ellos continúan con la función.

“Los actores trabajamos con las emociones y muchas veces no estamos del todo bien, no nos sentimos en condiciones para dar la función pero lo tenemos que hacer, es por eso que yo aplaudo mucho el trabajo del actor", reconoció la protagonista de Los exitosos Pérez, quien dijo jamás pensar en dedicarse a una profesión distinta.

También aclaró que aunque no guarda malas anécdotas de su paso por la actuación, sí llegó a participar en producciones que no le gustaban. "Si no tuvieras errores, no podrías tomar mejores decisiones que te ayudarían a crecer", subrayó la esposa de Emiliano Salinas.

Asimismo, la madre de tres dijo que durante las últimas décadas aprendió también a separar su vida profesional de lo personal y afirmó que ha "tenido una carrera de cosas buenas y me siento afortunada".

"Cuando eres niño no entiendes muy bien lo que es la fama, sin embargo hoy en día puedo decir que aprendí a separar mi vida personal de lo profesional y disfruto todo", sentenció.

