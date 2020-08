Guerreros 2020: Aquí los momentos más tensos y polémicos de la semana

Esta semana estuvo colmada de momentos únicos, pues la tensión y la polémica estuvo a la orden del día en Guerreros 2020, contienda que cada vez se pone más intensa y en la que ya no se sabe qué giro tomará el siguiente episodio. Integrantes de "Los Cobras" y "Los Leones", fueron los protagonistas de los minutos llenos de descontrol que aquí te mostramos, pues dejaron sin aliento más de uno.

Guerreros 2020: "Los Cobras" toman ventaja y ambos equipos esperan la incorporación de nuevos integrantes Aquí te damos detalles de lo que sucederá la próxima semana en el reality deportivo.

Momentos llenos de tensión y polémicas en Guerreros 2020

Aquí te mostramos lo que sucedió durante esta tan particular semana:

Fuertes declaraciones de Nicola: "Ser un 'León' no es un privilegio"

Tras el intercambio de guerreros que se dio por la nueva dinámica sugerida en el espacio deportivo, Nicola, quien registró las más alta puntuaciones, fue elegido por Memo, capitán de Leones para, de ahora en adelante, formar parte de este equipo que ha contado con varias semanas de victorias. Y aunque ya se sabía que él no estaba muy de acuerdo, sus primeras declaraciones fueron:

"Ser un 'León' no es un privilegio para mi. Esto es algo que digo con mucho respeto. Trataré de dar lo mejor de mi. Vamos a ver si compito con las mismas ganas. Espero el público me haga volver a mis 'Cobritas"".

Esto desató cientos de comentarios y aunque no fue visto por ninguno de los competidores, Nicola es ahora más que nunca uno de los mejores "Leones".

Agustín es sancionado por asistir a una fiesta y no tomar las previsiones de seguridad tras la pandemia del Covid-19

Durante 15 días el atleta Agustín Fernández estará fuera de la competencia y no podrá seguir apoyando a su equipo "Los Cobras", luego de que se conociera que asistió a una fiesta en la que no se tomaron las previsiones de seguridad dictadas por la OMS del uso de tapabocas y distanciamiento social.

Esto trajo como resultado que los productores del reality lo sometieran a un aislamiento preventivo a fin de evaluar si padece algún síntoma y debe ser retirado del programa o si regresa tomando en cuenta todas las normas de salud.

Ante la sentencia él declaró: "No se si podré volver, pero estoy seguro que no tengo ninguna enfermedad que ponga en riesgo a mis compañeros", dijo.

Daniela sufre una fuerte lesión que la inmovilizó y la hace retirarse del programa

Una vez más el equipo de "Los Cobras" sufre otra baja, pues Daniela Fainus dio todo por el todo en cada uno de los retos, pero en sus recientes participaciones sufrió golpes que la inmovilizaron y terminaron poniendo fin a su participación en Guerreros 2020.

"Tengo serios problemas cervicales que me afectan considerablemente en las vértebras, ya que me aprisionan ciertos nervios y me inmovilizan. No puedo seguir, pues debo continuar con mi rehabilitación, la que suspendí por asumir este compromiso que creí sencillo y fácil de hacer, pero ya me di cuenta que es todo lo contrario".

Ella Bucio dice adiós de forma inesperada

En esta oportunidad "Los Leones" perdieron a una de sus más fuertes competidoras, pues Ella Bucio se retiró del reality debido a que le llegó una oportunidad laboral como doble de acción para una película que se rodará fuera de México, razón de sobra por la que dijo adiós dejando así al equipo sin un reemplazo, hasta ahora…

